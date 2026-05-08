La casa de Gran Hermano Generación Dorada se prepara para una noche de alto voltaje: este lunes 11 de mayo, uno de los participantes deberá armar las valijas y despedirse del juego. Y las encuestas ya marcan tendencia sobre quién sería el próximo eliminado.

Después de la gala de nominación del miércoles, que arrancó con el sorpresivo abandono de Yisela “Yipio” Pintos, y la salvación del jueves, la lista de nominados quedó conformada por Danelik Galazan, Emanuel Di Gioia, Cinzia Francischiello, Franco Zunino y Daniela “Dani” de Lucía.

Luana Fernández logró zafar y fue la única en bajar de placa.

Quién se va de Gran Hermano según las encuestas

Las encuestas de Tronk en X y en Instagram

Las redes sociales explotaron con encuestas y debates. Según el sondeo de Tronk, Dani está al frente de las preferencias para abandonar la casa: 45,6% de los 4.631 votos fueron para ella, mientras que Franco sumó el 32,9% y Danelik el 19,4%.

Por su parte, la encuesta de “Fefe” Bongiorno dice que Dani de Lucía lideró el rechazo con un 35,4%, seguida de Franco Zunino con el 32,8% y Danelik Galazan con el 27,1%.

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