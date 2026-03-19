La presencia de Emilia Mernes en una fiesta privada de la Selección argentina tras el Mundial de Qatar 2022 sigue dando que hablar. Según contó Yanina Latorre en SQP, el look de la cantante habría generado malestar entre las esposas de los futbolistas, incluidas figuras como Antonela Roccuzzo.

El evento, que se realizó en marzo de 2023 después del amistoso ante Panamá en el estadio Monumental, estaba pensado como un encuentro íntimo para los jugadores, sus familias y un grupo reducido de allegados. Sin embargo, la llegada de Emilia —que asistió como acompañante de Duki, uno de los músicos invitados junto a Wos y La T y la M— fue motivo de comentarios y cierta incomodidad.

Emilia Mernes en la fiesta de la Selección Argentina en marzo de 2023 (Foto: Instagram / dibumartinezz)

Emilia Mernes en la fiesta de la Selección Argentina en marzo de 2023 (Foto: Instagram / dibumartinezz)

Emilia eligió un conjunto que combinó sensualidad y estilo urbano: un top negro ajustado con cordones en el frente, que dejaba ver parte de su escote y abdomen, sumando un toque llamativo y elegante. Lo acompañó con un pantalón negro de tiro alto, corte recto y caída amplia, que estilizó su figura y aportó sobriedad al look.

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El outfit se completó con accesorios discretos, como una gargantilla fina y un bolso pequeño, además de un maquillaje natural que resaltó sus facciones. Emilia lució el pelo suelto, liso y prolijo, enmarcando su rostro y reforzando su impronta de estrella pop.

Las imágenes la muestran sonriente, copa en mano, interactuando con otros invitados y posando junto a Duki y el arquero Dibu Martínez. Para algunas de las presentes, su actitud y su look fueron interpretados como un exceso de confianza en un contexto donde se esperaba mayor discreción y perfil bajo.

Según relató Yanina Latorre, la cantante “entró toda diosa”. Latorre aseguró que “las malas lenguas dicen que a las esposas no les gustó la actitud, ni la mirada en el lugar de Emilia, a todas les pareció dudosa”.

Emilia Mernes (Foto: Instagram @emiliamernes)

Emilia Mernes (Foto: Instagram @emiliamernes)

Emilia Mernes (Foto: Instagram @emiliamernes)

El conflicto escaló cuando los usuarios notaron que Antonela Roccuzzo dejó de seguir a Emilia en redes sociales. En el mundo de las celebridades, este tipo de gestos digitales suelen interpretarse como una señal de desaprobación o distanciamiento, sobre todo cuando involucran a figuras de alto perfil.

La repercusión fue inmediata: medios y fans empezaron a especular sobre los motivos del unfollow y su relación con la supuesta tensión en el círculo íntimo de la Selección. Según Latorre, la decisión de Antonela no fue casual ni aislada, sino parte de una “limpieza” de cuentas en medio de la fuerte exposición mediática que atravesaba el entorno Messi. “Me dicen que Anto dejó de seguir a Emilia por solidaridad con Tini Stoessel”, agregó.

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