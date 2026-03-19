El conflicto alrededor de Emilia Mernes sigue escalando y sumó un capítulo que nadie esperaba.

En pleno vendaval mediático, Cazzu publicó un mensaje explosivo que, para muchos, no solo tiene destinataria clara, sino también contexto: una seguidilla de polémicas que rodean a la artista entrerriana.

El posteo que reavivó todo

Sin nombrarla directamente, Cazzu escribió en sus redes:

“El patriarcado divide a las mujeres para sostener su poder. La rivalidad femenina no es casual: funciona como mecanismo político.”

“El patriarcado divide a las mujeres para sostener su poder.La rivalidad femenina no es casual: funciona como mecanismo político.” CAZZU

Pero lejos de leerse como una reflexión abstracta, el mensaje cayó en un momento clave y fue interpretado como una crítica directa a Emilia.

Foto: @cazzu

El trasfondo: denuncias, internas y unfollows

El escenario que rodea a Emilia Mernes es cada vez más complejo. En los últimos días, circularon versiones de conflictos con distintas figuras del ambiente, incluyendo tensiones con Tini Stoessel y María Becerra.

A eso se sumó el fuerte gesto en redes: Antonela Roccuzzo y otras parejas de jugadores de la Selección Argentina dejaron de seguirla, en lo que fue interpretado como una señal de rechazo y alineamiento con Tini.

Además, comenzaron a tomar fuerza relatos de distintas mujeres que habrían tenido conflictos con Emilia en el ambiente artístico, lo que alimentó aún más la polémica.

Cazzu toma posición (y no sería neutral)

En este contexto, el mensaje de Cazzu fue leído como algo más que una frase teórica. Para muchos, se trata de una postura clara frente a las actitudes que se le cuestionan a Emilia.

Lejos de defenderla, el posteo parecería señalar —según la interpretación que domina en redes— que detrás de estas rivalidades hay dinámicas más profundas… pero también responsabilidades individuales.

Silencio incómodo y tensión en aumento

Por ahora, Emilia Mernes no respondió públicamente, mientras el tema sigue creciendo en redes y medios.

Con denuncias cruzadas, amistades quebradas y figuras que empiezan a posicionarse, el conflicto dejó de ser un simple rumor para convertirse en una interna cada vez más expuesta.

Y el mensaje de Cazzu… solo echó más leña al fuego.