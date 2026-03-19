En medio del escándalo que ya sacude al mundo del pop, apareció un dato que podría cambiarlo todo. Fer Vázquez habló con Martín Cirio y lanzó una revelación inesperada sobre su relación con Emilia Mernes… ¡y el nombre que involucró dejó a todos en shock!

“ME DECÍA QUE ERA SU AMIGO GAY”: la confesión que explotó en redes

Sin vueltas y fiel a su estilo, Fer Vázquez contó una situación que, según su versión, vivió en primera persona durante su vínculo con la cantante:

“Me mentía que era su amigo gay, pero estaba con él y hasta terminaron de novios”.

Fer Vazquez le contó a Martin Cirio que Emilia lo engañaba con Joel de CNCO:



"Me mentía que era su amigo gay, pero estaba con él y hasta terminaron de novios"



JSJJAJJJ El chisme pic.twitter.com/zACliDyBNX — Señorita M0skigna Fan (@ladymoskigna) March 19, 2026

La frase no tardó en viralizarse, pero lo más impactante fue el nombre que deslizó: Joel, el integrante de CNCO, una de las bandas latinas más populares de los últimos años.

El tercero en discordia que nadie esperaba

Según el relato de Fer, mientras él mantenía una relación con Emilia, ella habría estado involucrada en paralelo con el cantante internacional. Lo que comenzó como una supuesta amistad habría terminado en un vínculo amoroso.

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La historia rápidamente encendió las redes, donde los usuarios reaccionaron con sorpresa, memes y especulaciones sobre cómo habría sido realmente ese triángulo.

Un nuevo capítulo en el escándalo que no para de crecer

Este explosivo testimonio se suma a las recientes declaraciones del propio Fer Vázquez, donde acusó a Emilia de “cerrarle puertas” en la industria musical.

Además, la artista ya venía envuelta en rumores de internas con otras figuras del pop y en versiones que la vinculan a tensiones con el círculo más íntimo de la Selección Argentina.

Emilia Mernes y Fer Vázquez, un romance que terminó mal. (Foto: instagram).

Silencio y misterio: ¿qué dirá Emilia?

Por ahora, Emilia Mernes no hizo declaraciones sobre este nuevo escándalo. Sin embargo, el tema ya es tendencia y suma presión sobre la cantante, que atraviesa uno de los momentos más expuestos de su carrera.

Entre acusaciones, supuestos engaños y viejas historias que salen a la luz, todo indica que este conflicto… recién empieza.