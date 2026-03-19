La polémica alrededor de Emilia Mernes sumó un capítulo explosivo y completamente inesperado. Mientras todavía resuena el escándalo por el supuesto rechazo de Antonela Roccuzzo y otras mujeres de la Selección, ahora apareció una voz del pasado que encendió todo: Fer Vázquez.

El creador de Rombai habló sin filtro en una charla con Martín Cirio y lanzó acusaciones durísimas contra la cantante entrerriana.

Sus palabras no solo sorprendieron, sino que dejaron al descubierto una interna que hasta ahora se mantenía en silencio.

Fer Vazquez está con Martin Cirio hundiendo a Emilia Mernes:



"Ella cuando se pegó en la musica comenzó a destruirme y a dejarme mal parado con todos los artistas y productores. Me cerró todas las puertas.

Y todo lo que hice por ella?? Muy mala leche"



LAM pic.twitter.com/jCZ60eoAp8 — Señorita M0skigna Fan (@ladymoskigna) March 19, 2026

“ME DESTRUYÓ”: la frase de Fer Vázquez que hizo estallar todo

Lejos de bajar el tono, Fer Vázquez fue directo y lapidario al recordar su vínculo con Emilia Mernes y cómo terminó:

“Ella cuando se pegó en la música comenzó a destruirme y a dejarme mal parado con todos los artistas y productores. Me cerró todas las puertas”.

“Ella cuando se pegó en la música comenzó a destruirme y a dejarme mal parado con todos los artistas y productores. Me cerró todas las puertas”. Fer Vázquez.

Pero no se quedó ahí. Visiblemente molesto, agregó una frase que generó aún más repercusión: “¿Y todo lo que hice por ella? Muy mala leche”.

Las declaraciones no tardaron en viralizarse y generaron un fuerte impacto en redes, donde muchos usuarios empezaron a atar cabos sobre la imagen pública de la artista.

El contexto que agrava todo: del pop a la Scaloneta

Este nuevo escándalo no llega en cualquier momento. Se da justo cuando Emilia ya estaba en el centro de la tormenta tras las explosivas versiones que lanzó Yanina Latorre.

Según contó la panelista, Antonela Roccuzzo y otras parejas de los jugadores de la Selección Argentina habrían dejado de seguir a Emilia por una combinación de motivos: internas con Tini Stoessel, lealtades cruzadas y un episodio incómodo en una fiesta privada.

“La detestan”, fue la frase que más ruido generó en televisión.

Emilia Mernes y Fer Vázquez, un romance que terminó mal. (Foto: instagram).

En ese contexto, el testimonio de Fer Vázquez parece reforzar una narrativa cada vez más instalada: conflictos, tensiones y relaciones rotas alrededor de la cantante.

¿Se cae la imagen de Emilia?

Mientras Emilia Mernes continúa consolidando su carrera internacional, estas versiones abren interrogantes sobre lo que ocurre puertas adentro del ambiente.

Las acusaciones de Fer Vázquez, sumadas a los rumores de enemistades con figuras como Tini Stoessel y María Becerra, dibujan un escenario complejo que contrasta con el perfil exitoso y carismático que muestra en público.

Por ahora, la artista no respondió a estas declaraciones. Pero el escándalo ya está instalado… y promete seguir creciendo.