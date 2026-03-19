El unfollow de Tini Stoessel a Emilia Mernes no solo confirmó la tensión entre ambas, sino que habría desatado un fuerte impacto en redes sociales. Según trascendió, la cantante de Nogoyá sufrió una baja masiva de seguidores en Instagram en medio de la polémica.

En ese contexto, Yanina Latorre lanzó una explosiva versión en Sálvese Quien Pueda: Emilia habría salido a comprar seguidores para sostener sus números tras el escándalo.

Aseguran que Emilia Mernes hizo una polémica jugada tras el unfollow de Tini y estallaron las redes (captura de América TV)

Yanina Latorre reveló qué habría hecho Emilia Mernes tras el unfollow de Tini Stoessel

“Me están mandando una data. Emilia, cuando vio que la empezaron a dejar de seguir, porque no solo la dejaron de seguir estos grosos, sino también los fans, está comprando bots”, aseguró la panelista al aire.

Además, Yanina Latorre profundizó sobre el efecto dominó que generó la situación: “Acá hay mucho ego. Le están entrando bots. Te deja de seguir Tini y todos los seguidores de Tini te dejan de seguir. Te deja de seguir María Becerra y todos los seguidores te dejan de seguir”.

Cabe recordar que, además de Tini, otras figuras como María Becerra, Antonela Roccuzzo, Tuli Acosta y Taichu también dejaron de seguir a Mernes, lo que alimentó aún más las versiones de conflicto dentro del ambiente.

Por ahora, Emilia no salió a responder a estas acusaciones, pero el escándalo ya escaló y suma un nuevo capítulo que mezcla internas, redes sociales y una presunta estrategia para sostener su popularidad online.