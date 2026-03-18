El conflicto que tiene en el centro de la escena a Emilia Mernes y Tini Stoessel sumó un nuevo capítulo cargado de tensión, misterio y picantes indirectas.

Todo comenzó cuando Tini dejó de seguir en Instagram a Emilia, gesto que habría sido replicado por Antonela Roccuzzo y Valu Cervantes. Pero cuando parecía que el escándalo no podía escalar más, dos exparejas de la cantante entrerriana irrumpieron en redes y encendieron fuego.

El primero en aparecer fue Joel Pimentel, quien fue vinculado con Emilia en 2019 tras participar del videoclip de No soy yo. Desde su cuenta en X (antes Twitter), el artista lanzó una frase que no pasó desapercibida: “Tarde o temprano todo sale a la luz”.

Foto: Captura de X (@JOELDELE0N) Por: Fabiana Lopez

Como era de esperarse, el posteo se volvió viral en cuestión de minutos, pero lo más explosivo llegó después. La frase fue leída por muchos usuarios como una referencia directa a su historia con Emilia, lo que reavivó rumores y teorías sobre situaciones del pasado.

Foto: Captura de X (@JOELDELE0N)

Pero la historia no terminó ahí. Otro ex de peso decidió sumarse al escándalo: Fer Vázquez. El músico uruguayo, que mantuvo una relación con Emilia entre 2016 y 2018, compartió en sus stories el tweet de Pimentel, alimentando aún más el revuelo.

Foto: Captura de Instagram Stories (@fervazquez) Por: Fabiana Lopez

El gesto no fue menor: la relación entre Vázquez y Mernes estuvo marcada por crisis, celos y tensiones laborales. Años después, la propia cantante fue tajante al recordar esa etapa: “No estuvo bueno salir con él“, había asegurado.

Ahora, en medio de la interna que sacude al mundo de la música y el digital, las reacciones de sus exparejas volvieron a poner el foco en el pasado sentimental de Emilia.

¡Tremendo!

Emilia Mernes arremetió contra Fer Vázquez, luego de que él asegurara que la "creó"

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ASEGURAN QUE TINI STOESSEL Y EMILIA MERNES ESTÁN PELEADAS A MUERTE

La versión de que Tini Stoessel estaría enfrentada a muerte con Emilia Mernes circula con fuerza en las redes sociales, pero ahora Yanina Latorre agregó un detalle que probaría la veracidad del rumor.

Las declaraciones de Martina en sus entrevistas por el Futttura, The World Tour encendieron las alarmas: “Estoy harta, me hicieron tan con..., me crucé con tantas víboras. Ahora marco los límites en todos los aspectos, y más en la industria porque era mucho más ingenua. Y cuando te empezás a dar cuenta de la verdad, por dónde va la gente...”.

Para los fanáticos de Tini la destinataria de esos dichos era Emilia, pero eran meras especulaciones. Algunos creyeron ver una señal de conflicto por el fuerte lazo que Stoessel forjó con María Becerra, con quien hizo un exitoso feat y llevó a su reciente gira, pero por sobre todo no se puede ni ver con Mernes.

Emilia Mernes y Duki (Foto: Movilpress)

Sin embargo, Yanina Latorre recordó que Lizardo Ponce es amigo Stoessel y de Mernes, y le consultó por qué Emilia fue a una cena íntima hace un mes por su cumpleaños, y Tini solo participó del festejo al día siguiente en un boliche.