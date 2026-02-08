Lizardo Ponce cumplió años y no escatimó en nada: organizó una megafiesta en una exclusiva discoteca de la Costanera porteña y logró lo que pocos pueden—reunió a las principales figuras del espectáculo, la música y el streaming en una sola noche, entre ellas a Tini Stoessel y Emilia Mernes, en medio de versiones de conflicto.

Con un dresscode total black, la lista de invitados fue de alto voltaje: Martita Fort, Maxi López, Duki, Mica Tinelli, Ian Lucas, Grego Rosello, Lucas Spadafora, Juli Castro, Franco Masini, Ruggero Pasquareli, Luli Fernández, Martu Morales y Leandro Saifir, entre otros, dijeron presente.

Un detalle que llamó poderosamente la atención fue la frialdad total entre Emilia y TIni, que sostendrían un conflicto, no reconocido por ninguna de ellas, por bailarines que pasaron del staff de Stoessel al de Mernes por un problema salarial. La situación que confirmó esta distancia fue que Emilia estuvo en la mesa de Lizardo, en tanto que la ex Violetta se sentó lejos, pese a su relación cercana con el influencer.

LAS FOTOS DEL CUMPLEAÑOS DE LIZARDO PONCE CON LA PRESENCIA DE LOS FAMOSOS DE LA MÚSICA Y EL STREAMING

Tini Stoessel (Foto: Movilpress)

Tini Stoessel (Foto: Movilpress)

Tini Stoessel (Foto: Movilpress)

Tini Stoessel (Foto: Movilpress)

Tini Stoessel (Foto: Movilpress)

Tini Stoessel (Foto: Movilpress)

Emilia Mernes y Duki (Foto: Movilpress)

Emilia Mernes y Duki (Foto: Movilpress)

Emilia Mernes y Duki (Foto: Movilpress)

Lizardo Ponce y Franco Poggio (Foto: Movilpress)

Cami Mayan (Foto: Movilpress)

Martita Fort (Foto: Movilpress)

Mica Tinelli (Foto: Movilpress)

Juli Castro (Foto: Movilpress)

Ian Lucas (Foto: Movilpress)

Maxi López (Foto: Movilpress)

Belu Lucius (Foto: Movilpress)

Martu Morales (Foto: Movilpress)

Luli Fernández (Foto: Movilpress)

Grego Rossello (Foto: Movilpress)

Emily Lucius (Foto: Movilpress)

