Emilia Mernes volvió a ser tendencia en las redes sociales después de compartir un video bailando el tema “Bota”, sumándose al challenge del momento.

El look elegido por la cantante —microbikini y botas— generó una catarata de comentarios y críticas que la pusieron en el ojo de la tormenta.

En cuestión de horas, la publicación se llenó de mensajes negativos. Algunos usuarios cuestionaron el ángulo del video, otros hablaron de “hipersexualización” y no faltaron los comentarios con tono moralista. Frente a la ola de críticas, Emilia decidió eliminar el video de su perfil.

Pero lejos de dejar el tema ahí, la artista eligió redoblar la apuesta. Volvió a subir el mismo baile, pero esta vez con un outfit más cubierto y un mensaje irónico: “acá, con ropa”.

La frase fue interpretada como una respuesta directa a quienes la criticaron por su look anterior.

Reacciones divididas y un debate que va más allá de la música

La nueva publicación de Emilia no pasó desapercibida. Mientras muchos seguidores celebraron su actitud y la defendieron, otros volvieron a cuestionar su postura y el debate sobre su imagen.

Así, la cantante quedó en el centro de una discusión más amplia sobre los límites, la mirada ajena y el rol de las mujeres en la industria musical y en las redes sociales.

Una vez más, Emilia Mernes demostró que no le teme a la polémica y que sabe cómo responder a las críticas, incluso con ironía.