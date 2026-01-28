Camila Homs sumó una nueva integrante a su familia. Este martes 27 de enero, la modelo dio a luz a Aitana, su primera hija junto a José “el Principito” Sosa, en el Sanatorio Otamendi, uno de los lugares favoritos de las celebridades para recibir a sus hijos.

La noticia se conoció a través de periodistas como Gustavo Méndez y Laura Ubfal, que confirmaron el nacimiento y contaron que tanto la mamá como la beba están en perfecto estado.

Para Homs, se trata de su tercer hijo, pero el primero con el futbolista de Estudiantes de La Plata, el hombre que la acompañó tras su escandalosa separación de Rodrigo De Paul.

El nombre “Aitana” y el escándalo con los fans de Tini Stoessel

Mientras la pareja disfruta de las primeras horas con su hija, en las redes sociales se armó un verdadero revuelo por el nombre elegido.

Muchos usuarios no tardaron en vincularlo con la cantante española Aitana, famosa por su hit “Mon Amour” y por haber sido pareja de Sebastián Yatra, exnovio de Tini Stoessel.

“¿Me estás diciendo que le puso igual que la mujer por la que Sebastián Yatra dejó a Tini Stoessel?”, “¿Es una venganza hacia la cantante?”, “¿No había otro nombre?”, fueron algunos de los comentarios que inundaron Twitter e Instagram, alimentando teorías de rivalidad y hasta acusaciones de burla hacia la artista argentina.

Sin embargo, la propia Camila Homs aclaró en una entrevista que el nombre no tiene nada que ver con el escándalo mediático.

“Me gusta hace muchísimos, muchísimos años. Antes de mi hija Francesca. Cuando se lo planteé a José me dijo que sí, re. Es original y dulce”, explicó la modelo, dejando en claro que la elección fue personal y no una indirecta para nadie.

La historia de amor entre Camila Homs y José Sosa

El romance entre Camila Homs y José Sosa salió a la luz en marzo de 2023, cuando se filtraron fotos de la modelo a los besos con un hombre en un boliche. En ese momento, ella prefirió mantener el misterio y solo declaró: “Estoy muy bien, acompañada, tranquila, disfrutando y relajada”, sin dar nombres.

Recién en junio de ese año, Homs blanqueó la relación en redes sociales y presentó oficialmente a Sosa, el experimentado futbolista de Estudiantes de La Plata.

Sobre el inicio de la relación, la modelo contó: “Cuando lo vi, no sabía que era futbolista y después me enteré, pero no porque me lo haya dicho él. Me enteré por el entorno, porque teníamos una amiga en común. No soy de juzgar para nada”.

Ahora, con la llegada de Aitana, la pareja celebra el nacimiento de su primera hija juntos, mientras las redes siguen debatiendo sobre el verdadero motivo detrás del nombre y el supuesto mensaje oculto para Tini Stoessel.