Después de una larga y ansiosa espera, nació Aitana, la primera hija de Camila Homs y José Sosa, y la noticia llenó de alegría a toda la familia. La beba llegó al mundo este 27 de enero, pasadas las 40 semanas de gestación, en el Sanatorio Otamendi (tal como lo había adelantado el periodista Gustavo Méndez), y que fue confirmado por fuentes cercanas a la revista Caras.

Se trata de la tercera hija para la modela, que ya es mamá de Francesca y Bautista, fruto de su relación con Rodrigo de Paul. Con la llegada de Aitana, Camila consolida su familia en esta nueva etapa de su vida.

Para José Sosa, en tanto, también es un momento más que especial: con el nacimiento de Aitana, el futbolista suma su tercera hija, ya que es papá de las mellizas Rufina y Alfonsina, nacidas de su relación con Carolina Alurralde.

El living soñado de Cami Homs: Un espacio de elegancia natural y diseño contemporáneo. Crédito: Instagram

La beba era esperada con muchísima emoción y finalmente llegó para coronar una historia de amor que avanza firme. Felicidad total, familia ensamblada y un nuevo comienzo para Cami y el Principito, que ya disfrutan de Aitana y de este presente lleno de amor.

¡Felicidades!

Foto: Instagram (@camihoms)

