Cami Homs volvió a encender las redes con una publicación que derritió corazones. En su cuenta de Instagram, la modelo compartió una foto íntima y llena de ternura con su pareja, José “El Principito” Sosa.

En la imagen, se ve al futbolista a acariciando la panza de Cami, un gesto que despertó miles de likes y comentarios halagadores. La pareja parece más enamorada que nunca y no duda en mostrar su complicidad al mundo.

Este gesto no solo reflejó la conexión y el amor que los une, sino que también cómo viven este momento, en medio de la cuenta regresiva para que se agrande la familia y le den una hermanita a Francesca y Bautista, los hijo que Camila tuvo con Rodrigo de Paul.

¡Están a full!

Foto: Instagram (@camihoms)

CAMI HOMS ESTALLÓ TRAS LAS CRÍTICAS POR LLEVAR A SUS HIJOS EN UN COCHECITO: “LO USARÁN HASTA LOS 20″

Fiel usuaria de las redes sociales, Cami Homs comparte dulces momentos con sus hijos (Francesca y Bautista, frutos de su relación con Rodrigo de Paul), románticas postales con su pareja, José “el Principito” Sosa y sus proyectos laborales.

Sin embargo, en esta oportunidad, la modelo no pasó por alto las críticas que recibió por mostrar una foto en blanco y negro con sus pequeños en un cochecito de bebé con dos asientos.

Ante esto, Cami recogió el guate y respondió sin vueltas: “Yo, leyendo sus comentarios por mis hijos usando cochecito”, comenzó diciendo en una publicación que subió a Instagram Stories con una imagen de ella dando señales de su molestia con los comentarios negativos.

Foto: Captura de Instagram Stories (@camihoms) Por: Fabiana Lopez

“Si ellos quieren y les es cómodo, lo van a usar hasta los 20 años. Viaje sola y, tanto para ellos como para mí, es un placer poder recorrer todo y que no estén quejándose cada 1/2 segundos si están cansados o no”, cerró Homs, tajante.