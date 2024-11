Lo que comenzó como un divertido juego de parejas famosas en el programa que conduce Susana Giménez los domingos por Telefe, se convirtió en un desopilante momento en vivo entre la conductora y sus invitados: Cami Homs y su novio, José “el Principito” Sosa.

La diva mantuvo un intercambio con la modelo, quien participó del segmento “Mi pareja puede” (junto a Lizy Tagliani y su marido, Sebastián Nebot; y Mica Viciconte con su pareja, Fabián Cubero) y protagonizó un furcio al aire.

La ex de Rodrigo de Paul quiso ser cauta a la hora de apostar por su novio en el póker (el juego consistía en apostar cuántas veces podría embocar el jugador la pelota en un enorme agujero, ayudándose con un vehículo) y Susana se sorprendió: “¿Un poquito menos? Pero es campeón del mundo, estuvo en la Selección”, atinó a decir, confundiéndose con su ex. Y Homs cerró, sin exaltarse por el error: “Sí, estuvo en la Selección; pero me parece difícil (el desafío)”.

¡Qué momento!

Foto: Captura (Telefe)

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

EL PICANTE COMENTARIO DE SUSANA GIMÉNEZ A JAVIER MILEI SOBRE YUYITO GONZÁLEZ QUE DIO QUE HABLAR

Luego de su gran debut el domingo pasado, lo que marcó su regreso a la pantalla chica, Susana Giménez mantuvo un imperdible mano a mano con Javier Milei y no dudó en referirse a su presente sentimental junto a Amalia “Yuyito” González.

Todo comenzó cuando Milei habló de su fanatismo por Leo Messi: “Hay video míos en los que se ve que, mientras acá le han dicho de todo, yo siempre sostuve que es el mejor jugador de fútbol de todas las épocas”, expresó.

“De hecho, hay un artículo que hizo una consultora en temas de economía y fútbol, que se llama ‘Messi es imposible’. Y básicamente, ¿uno qué es lo que tiene? Las personas pueden ser buenas en un rubro, pero en otro no. Pero él es el mejor en todo. Por eso dice ‘Messi es imposible’, porque no existe el ser humano que pueda ser el mejor en todo”, agregó.

Foto: Captura (Telefe)

Tras escucharlo, la presentadora del programa de Telefe intervino: “Sí, es verdad. Es buen padre, buen marido, buen hijo. Yo conozco a su madre”, atinó a decir. A lo que el entrevistado se apuró para hacer un pedido especial: “Me tiene que hacer el gancho para que lo pueda conocer”.

“Tiene que ser en Estados Unidos. Cuando haya un partido, vamos con Amalia. Digo con Amalia para que esté tranquila”, respondió Susana, pícara y entre risas. Y el presidente cerró, sin escatimar en halagos para su pareja: “Amalia es un sol de persona, divina”.