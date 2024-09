El noviazgo de Yuyito González (64) y Javier Milei (53) avanza a paso firme, incluso pese a los reparos iniciales que la hija de la conductora de Empezar el Día (lunes a viernes a las 10 por Ciudad Magazine) admitió haberle hecho a su madre.

“No me la veía venir. Cuando me dijo que salía a cenar con Javier, le pregunté ‘¿qué Javier?’. Y ahí me habló de él””, aseguró Brenda Di Aloy en la pista del Cantando 2024.

Entonces blanqueó: “Ahí le dije que no. Que estaba flasheando y que no se meta en esa”.

Planteo que a Yuyito “no le gustó nada” y por eso mismo Amalia González no le “contó más nada” a Brenda, al punto que lo próximo que se enteró “fue por los medios”.

“Su primera cita al teatro”, detalló.

LA RECONCILIACIÓN DE BRENDA DI ALOY CON YUYITO GONZÁLEZ POR JAVIER MILEI

“No le gustó nada. Como hija juzgadora no estuve bien. A veces como hijos cuestionamos los accionares de los padres y no estuve bien. No me enteré más nada y lo próximo que me enteré fue por los medios”, reconoció.

Flor Peña y Brenda Di Aloy.

“También chusmeando con mis hermanos, que me decían ‘no le digas a mamá que te conté’. Hasta que un día tuvimos una conversación. Hice un mea culpa y le dije que estaba todo bien si estaba enamorada. Que le de para adelante que la bancaba”.

“No me entero nada igual. Todo me lo entero por la tele, como que se pone la campera... No le reclamo, pero le pregunto a mis hermanos que me tiran toda la data”, cerró Brenda Di Aloy.