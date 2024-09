A un mes de que Yuyito González confirmara en su programa de Ciudad Magazine que está en pareja con Javier Milei, su hija, Brenda Di Aloy, le dio una nota a Intrusos y reveló la concreta pregunta que le hizo al presidente de la nación.

La modelo e influencer, que será parte de Cantando 2024, contó que aprovechó el romance de su madre con el mandatario para saber cómo mejorar su economía y preservar sus ahorros.

QUÉ LE PREGUNTÓ BRENDA DI ALOY, LA HIJA DE YUYITO GONZÁLEZ, A JAVIER MILEI

Marcela Tauro: -Debe ser raro que tu mamá sea la novia del presidente de la nación. ¿Cómo fue la presentación? Debe ser complicado…

Brenda Di Aloy: -Es una cosa muy extraña, rarísimo, pero traté de naturalizarlo. El haber nacido en una familia con gente conocida me hizo naturalizar mucho la fama. Para mí es hablar con una persona...

Marcela Tauro: -Tu hermano fue a la Quinta de Olivos. ¿Vos fuiste?

Brenda Di Aloy: -Mi hermano es el mejor amigo de Javier.

Guido Záffora: -¿Y vos fuiste a la Quinta de Olivos?

Brenda Di Aloy: -Todavía no fui a la Quinta de Olivos. Sí me han invitado, pero no pudimos cuadrar agendas.

Karina Iavícoli: -¿Te animarías a decirle algo que te gustaría que cambien en el país o que mejore? ¿Te animarías a tener un diálogo de esa naturaleza?

Brenda Di Aloy: -Sí, obvio. Le pregunté un montón de cosas. Le pregunté qué podía hacer con mis ahorros. Dije “estoy hablando con un economista, vamos a sacarle la data”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.