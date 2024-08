Tras salir de su programa, Empezar el Día (de lunes a viernes a las 10 horas por Ciudad Magazine) Yuyito González contó en diálogo con la prensa que Javier Milei conoció a uno de sus hijos.

“¿Conoció a alguien de tu familia?”, le preguntaron a la conductora, quien reveló: “Conoció a mi hijo Estefano, a las chicas no y fue todo muy natural y normal, fue hermoso”.

Yuyito González en Empezar el Día.

“¿Conociste a tu cuñada Karina?”, repreguntaron luego y la pareja del presidente detalló: “La conocí, sí, en el Luna Park y ayer tuvimos la oportunidad de estar más tiempo juntas, conversamos, todo ameno, nada raro ni extraño”.

CONTUNDENTE RESPUESTA DE YUYITO GONZÁLEZ CUANDO LE PREGUNTARON SI LE PONDRÁN SEGURIDAD PRESIDENCIAL

En un ida y vuelta con los medios y tras confirmar su romance con Javier Milei, Yuyito González fue contundente al responder cuando le preguntaron si le pondrán seguridad presidencial.

“Por una cuestión de cuidados y protocolos, ¿vas a tener seguridad presidencial”, le consultaron y ella remarcó: “No, no voy a necesitar seguridad. No veo que me modifique demasiado estar con él, tengo una vida súper normal y tranquila, no creo que necesite”.

