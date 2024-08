Finalmente, tras los mil y un coqueteos al aire, Amalia “Yuyito” González y Javier Milei confirmaron su noviazgo. En este contexto, el ex de ella y padre de su hija Bárbara, Guillermo Coppola, reaccionó sin filtro.

Es importante destacar que el exrepresentante de Diego Maradona confirmó la información de su amiga, Marcela Tauro, que contó al aire en Intrusos (América) que él habla casi a diario con Milei por WhatsApp. Por eso, le resultó raro que no le contara de antemano que confirmaría el romance con su ex.

Yuyito y Javier se besaron en público.

“Dije, ya que hablamos con Javier, me podría haber dicho... Pero nada de permisos en absoluto”, sentenció en Intrusos (América), contundente, dejando en claro que con Amalia también tiene una buena relación, especialmente, por su hija en común.

¿DE QUÉ HABLAN GUILLERMO COPPOLA Y JAVIER MILEI?

Guillermo Coppola reveló de qué habla por WhatsApp con Javier Milei. “Con Milei hablamos de fútbol, si nos podemos encontrar en algún momento”, sentenció.

Guillermo confirmó que habla casi todos los días con MIlei.

Y aclaró que no tiene derecho a estar celoso de la nueva relación de Yuyito. “Pasaron 39 años. ¿Te parece que tengo derecho? ¡No! No tengo derecho a preguntar nada. Puede ser que sea novelero, nunca lo negué. No soy un escondedor”, sentenció, ante el reproche de Yuyito, que lo tildó de “novelero” por su reacción ante la confirmación de su noviazgo con el Presidente.