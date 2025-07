No son días fáciles para Nico Vázquez, a poco de haber recurrido a las redes sociales para confirmar su separación de Gime Accardi tras 18 años de amor.

Sin embargo, el actor enterneció a sus seguidores al subir un video a Instagram Stories donde se lo ve mimando a sus dos gatitos, su refugio en esta difícil etapa y quienes lo acompañan junto a sus seres queridos.

Días atrás, Yanina Latorre reveló en Sálvese Quien Pueda detalles de la charla privada que mantuvo con Nicolás después de la ruptura: "Hablé con un Nico Vázquez destrozado, llorando. Le dije, ‘no llores, no me des explicaciones’, porque él a mí no me debe dar ninguna explicación. Me dijo que la vida era un infierno, que ellos quisieron decirlo antes, porque ella se fue un mes de vacaciones a Madrid”.

Foto: Captura de video de Instagram Stories (@nicovazquezok)

Luego de las especulaciones que surgieron tras el anuncio de Nico Vázquez, quien confirmó su separación de Gime Accardi tras 18 años de amor, Yanina Latorre reveló detalles de la charla privada que mantuvo con el actor.

“Me llamó Nico Vázquez. Hablamos, no estaba enojado. Hablé con un Nico Vázquez destrozado, llorando. Me contó mucho de su intimidad, me contó mucho de la relación con Gime. Quería saber, obviamente, cómo me enteré de la separación. Él me dijo que cuando se enteró que yo estaba preguntando si estaban separados, ellos entendieron que si lo contaban iba a ser todo más tranquilo. Y ahora está arrepentido, de esos posteos porque dice que su vida es un infierno desde el martes”, comenzó diciendo la conductora de Sálvese Quien Pueda.

“Esto es porque empezaron con todas estas teorías conspirativas, las cuales las niega todas. Todo lo que me dijo, se lo creí. Hablamos un montón, él lloraba. Le dije, ‘no llores, no me des explicaciones’, porque él a mí no me debe dar ninguna explicación. Me dijo que la vida era un infierno, que ellos quisieron decirlo antes, porque ella se fue un mes de vacaciones a Madrid”, agregó.

Y cerró: “Hablé tanto con él y lo escuché tanto que ahora pienso al revés: para mí, ella lo dejó a él. Es que la separación entiendo que fue mutuo acuerdo, pero hoy me contó un drama. Esto la vienen remando hace más de un año”.