Finalmente, Amalia “Yuyito” González y Javier Milei blanquearon su noviazgo. Acto seguido, una de sus hijas, Brenda Di Aloy, opinó sin filtro sobre el incipiente noviazgo de su mamá con el Presidente.

Durante una sincera charla entre madre e hija que protagonizaron para Infobae, la joven reveló si alguna vez sintió vergüenza de la conductora de Empezar en Día (Ciudad Magazine). No dijo que sí ni que no, solo aclaró que tiene dos recuerdos en el que se sintió así con respecto a ella.

Brenda admitió que sintió vergüenza de Yuyito dos veces en su vida.

“Uno de chica y uno más presente. Ciertas decisiones personales que obviamente repercuten en los hijos. Entonces, hoy en día, honestamente, antes de subir una historia con vos, lo pienso cinco veces. No quiero estar involucrada en decisiones ajenas a mí”, sentenció. “Exacto, y lo bien que hacés”, la felicitó su mamá.

¿QUÉ DIJO BRENDA DI ALOY SOBRE EL NOVIAZGO DE SU MAMÁ CON EL PRESIDENTE?

Brenda Di Aloy habló del noviazgo de su mamá, Amalia “Yuyito” González, con Javier Milei.

“Yo me fui a vivir sola, así que no sé más cuando mi mamá tiene una cita o no... Cuando me preguntan, vamos a ser claras, por Javier Milei, yo digo: ‘Ojalá que el hombre que acompañe a mi mamá en el resto de su vida refleje los frutos de mucha espera y perseverancia’”, sentenció.

Brenda acepta a Milei en su familia siempre y cuando vea a Yuyito feliz.

“La situación que se presentó, que vino, es una situación atípica, que no es fácil. Yo entiendo que genera un ruido en la familia. Es un estrés mantener reserva en una situación que es todo lo contrario”, sumó Yuyito. “Yo si te veo feliz a vos, le doy luz verde”, cerró Brenda, aceptando a Javier en su familia.