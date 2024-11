A cuatro días de romperla en el Movistar Arena con el Grasa Tour, Nathy Peluso fue al programa de Susana Giménez y, además de expresar la plenitud que sintió por la fiesta que vivió con el público argentino el 30 de octubre, la cantante se sacó una pícara duda.

LA PREGUNTA INDISCRETA DE NATHY PELUSO A SUSANA GIMÉNEZ

Susana: -Reventaste el Movistar Arena. ¡Lo llenó!

Nathy Peluso: -Yo veo eso y digo “qué suerte venir desde abajo y poder ir como una hormiguita creciendo y viendo los frutos poco a poco”. Me lo gané. Y se siente profundo.

Susana: -Sé cómo se siente. Es una cosa increíble que te dura para toda la vida. Empezás a hacer una historia... ¿Vos a los 16 años empezaste a cantar en hoteles de verano?

Nathy: -Cantaba Luis Miguel, Frank Sinatra…

Susana: -¿Luis Migue es tu ídolo?

Nathy: -Luis Miguel es mi ídolo.

Susana: -El mío también. Lo amo.

Nathy: -Susana, yo te tengo que hacer una preguntita.

Susana: -¿Qué?

Nathy: -¿Vos te comiste a Luis Miguel?

Susana: -No, no. Somos amigos.

Nathy: -Susana, por favor... Unas papas fritas hubo ahí.

Susana: -No, no, no.

Nathy: -Susana, todos queremos saberlo.

Susana: -Te juro que no. Un beso, por ahí. Pero nada más. No llegó a concretar.

Nathy: -¡Qué suertuda! ¡Y qué suertudo él!

Susana: -Él es una belleza.

Nathy: -Los dos.

