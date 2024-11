Lejos de pasar por alto los fuertes comentarios que hizo Lizy Tagliani sobre ella en el programa de Susana Giménez, Cami Homs rompió el silencio y reveló cómo tomó el gesto de la humorista.

“Todos conocemos cómo es Lizy. Tiene un humor negro, un humor medio ácido. Se recontrapasó, sí, no lo voy a avalar, por supuesto. Jamás en la vida avalaría algo así, pero creo que la prensa genera más el odio al público de lo que realmente fue”, comenzó diciendo Cami en uno de los streamings de Telefe.

“En el momento no lo escuché, pero para nada. Y me despierto al otro día, yo tipo salí de ahí festejando, me vine al camarín con mi novio, estábamos disfrutando y al otro día, no les explico el nivel del bombardeo que tuve”, agregó.

Foto: Captura de video de Instagram (@telefe)

Y cerró, firme: “Me llegaron sus disculpas. Pero era prender la tele y en cualquier programa estaba Lizy hablando, pidiendo disculpas, diciendo ‘no, lo que me confundí’. Está bien, te confundiste. Pero por qué la gente, la televisión, la prensa, generando odio de la gente contra ella. Estoy segura que no lo hizo para lastimarme, estoy segura que no lo hizo con intención de odio. Así que nada, por mi parte ya lo dije, no me ofendí. No estuvo bueno, pero bueno, es parte de ella”.

ASÍ SE DISCULPÓ LIZY TAGLIANI LUEGO DE LLAMAR “CORNUDA” A CAMI HOMS

Luego de las fuertes repercusiones que despertaron los dichos de Lizy Tagliani al llamar “cornuda” a Cami Homs después de haber perdido un juego en el programa de Susana Giménez, la humorista hizo una profunda reflexión.

“Ayer me la mandé de lleno. Fue un ‘mocazo total’. Primero, quiero aclarar que, de lo que está filtrado no dice cornuda, sino argoll… Igual, todo es horrible”, comenzó diciendo Lizy en Radio Pop 101.5, tal como lo mostraron en Socios del Espetáculo.

“Obviamente, lo primero que hice fue mandarle mensaje al productor, Fede, para que le reenvíe el audio a Cami, a quien le pido muchas disculpas. Está en todo su derecho de no aceptarlas”, agregó.

Foto: Captura (eltrece) Por: Fabiana Lopez

Y siguió: “En mí pensaba que estaba haciendo chistes. Pero, lo que me dolió mucho, de corazón se los digo, es que no nunca me di cuenta ahí. Yo me sentía que era una grosa del humor. Más allá del caga… irrespetuoso, maleducado, para mí ella no se dio cuenta por cómo nos saludamos. Me dio mucha vergüenza ser así con ella que es amorosa”.

Lizy Tagliani: “Lo que me dio bronca es que tengo 54 años. ¿Cómo no me di cuenta al instante antes de decir esas barbaridades que le dije? De verdad, no lo puedo creer. No pude dormir pensando en eso. ¿Cómo puedo ser tan sor… de persona? Sentí que la humillé”.

“Lo que me dio bronca es que tengo 54 años. ¿Cómo no me di cuenta al instante antes de decir esas barbaridades que le dije? De verdad, no lo puedo creer. No pude dormir pensando en eso. ¿Cómo puedo ser tan sor… de persona? Sentí que la humillé”, cerró, muy arrepentida de su comentario al aire.