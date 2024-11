Mica Viciconte se metió en el escándalo que protagonizó Lizy Tagliani en el programa de Susana Giménez por sus picantísimos comentarios contra Cami Homs, hecho que presenció: “Fue incómodo, no estuvo bueno”.

“En el estudio había mucha gente, había mucho griterío, Cami había ganado entonces estaba contenta, no se dio cuenta, los que estaban como detrás de cámara sí vieron la situación. Yo escuché unas cositas al comienzo”, dijo.

“Con una mano en el corazón, hubiera frenado todo. Me parece que no hay necesidad”, añadió.

Mica Viciconte en Ariel en su Salsa.

En Ariel en su Salsa, la panelista siguió: “Escuché cuando decía de botineras que también me implicó a mí. Yo hubiese frenado la situación porque me parece que no hay necesidad directamente”.

QUÉ DIJO MICA VICICONTE SOBRE LIZY TAGLIANI

En el programa de Telefe, Mica sumó: “Para mí, las pedidas de disculpas... pedís el teléfono si no lo tenés, la llamás y se piden las disculpas como corresponden. Yo hubiese hecho eso, no hubiese mandado un mensaje para que se lo reenvíen”.

“Somos grandes y si te mandaste un cagadón hay que hacerse cargo”, dijo Mica.

“Todos nos podemos equivocar. A veces con el humor como se justifican algunas cosas y no están buenas, pero para mí las disculpas son personalmente”, cerró tajante la pareja de Fabián Cubero sobre Camila Homs y Lizy Tagliani.

