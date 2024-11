A pocos días de que Enzo Fernández y Valentina Cervantes confirmaran su separación, tras seis años de amor y dos hijos, a Camila Homs le pidieron que opine del tema y reaccionó con contundencia.

La notera de Team Ubfal hizo un paralelismo de la reciente ruptura con la de Homs y Rodrigo de Paul en 2021 y a Camila se le borró la sonrisa.

“Viste que se separó Enzo y la relación de él con su mujer fue un poco como la tuya (con la de De Paul), ¿vos te sentís identificada con eso?”, le consulto la notera de América.

Seria y tajante, Homs contestó: “No voy a hablar de cosas que no me corresponden. Si tiene alguna consulta, hágansela a los protagonistas”.

CÓMO ES HOY LA RELACIÓN DE CAMILA HOMS CON RODRIGO DE PAUL

A tres años de la separación de Rodrigo de Paul, el padre de sus hijos Francesca y Bautista, Camila Homs afirmó que el diálogo con el futbolista es estrictamente sobre los menores.

“Somos padres. Tenemos una relación cordial. Nada más para hablar que no sea sobre nuestros hijos”, comentó.

Cuando le consultaron si hay planes de boda con José “El Principito” Sosa, Camila concluyó, enamoradísima: “Proyecto no, pero es lo que yo idealizo. Es lo que me encantaría que me suceda”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.