Luego de las fuertes repercusiones que despertaron los dichos de Lizy Tagliani al llamar “cornuda” a Cami Homs después de haber perdido un juego en el programa de Susana Giménez, la humorista hizo una profunda reflexión.

“Ayer me la mandé de lleno. Fue un ‘mocazo total’. Primero, quiero aclarar que, de lo que está filtrado no dice cornuda, sino argoll… Igual, todo es horrible”, comenzó diciendo Lizy en Radio Pop 101.5, tal como lo mostraron en Socios del Espetáculo.

“Obviamente, lo primero que hice fue mandarle mensaje al productor, Fede, para que le reenvíe el audio a Cami, a quien le pido muchas disculpas. Está en todo su derecho de no aceptarlas”, agregó.

Y siguió: “En mí pensaba que estaba haciendo chistes. Pero, lo que me dolió mucho, de corazón se los digo, es que no nunca me di cuenta ahí. Yo me sentía que era una grosa del humor. Más allá del caga… irrespetuoso, maleducado, para mí ella no se dio cuenta por cómo nos saludamos. Me dio mucha vergüenza ser así con ella que es amorosa”.

“Lo que me dio bronca es que tengo 54 años. ¿Cómo no me di cuenta al instante antes de decir esas barbaridades que le dije? De verdad, no lo puedo creer. No pude dormir pensando en eso. ¿Cómo puedo ser tan sor… de persona? Sentí que la humillé”, cerró, muy arrepentida de su comentario al aire.

SUSANA GIMÉNEZ INCOMODÓ A CAMI HOMS Y JOSÉ SOSA EN SU PROGRAMA

Giménez los domingos por Telefe, se convirtió en un desopilante momento en vivo entre la conductora y sus invitados: Cami Homs y su novio, José “el Principito” Sosa.

La diva mantuvo un intercambio con la modelo, quien participó del segmento “Mi pareja puede” (junto a Lizy Tagliani y su marido, Sebastián Nebot; y Mica Viciconte con su pareja, Fabián Cubero) y protagonizó un furcio al aire.

La ex de Rodrigo de Paul quiso ser cauta a la hora de apostar por su novio en el póker (el juego consistía en apostar cuántas veces podría embocar el jugador la pelota en un enorme agujero, ayudándose con un vehículo) y Susana se sorprendió: “¿Un poquito menos? Pero es campeón del mundo, estuvo en la Selección”, atinó a decir, confundiéndose con su ex. Y Homs cerró, sin exaltarse por el error: “Sí, estuvo en la Selección; pero me parece difícil (el desafío)”.

