El mismo día que a L-Gante le notificaron que no irá preso por privación ilegítima de la libertad y amenazas, el cantante de RKT salió a celebrar y Wanda Nara estuvo a su lado.

En A la Barbarossa abordaron el tema y Lizy Tagliani (al mando de la conducción por la ausencia de Georgina Barbarossa) le mandó un tremendo audio de WhatsApp en vivo a Nara para saber qué pasa entre ella y el cantante.

Con las imágenes de Wanda y L-Gante bailando cómplices en un boliche en pantalla, Pía Shaw comentó: “Se reencontraron porque acá lo que pesa es la amistad. ¿Ustedes que dicen? ¿Es la amistad o es el sexo?”.

“¿Hay algo más que amistad? Yo le voy a preguntar”, le contestó Lizy. Y Noelia Antonelli acotó con contundencia: “Muere el uno por el otro”.

Haciendo gala de su humor y de la amistad que tiene con la conductora de Bake Off Famosos, Tagliani le envió un pícaro audio en vivo.

EL MENSAJE DE LIZY TAGLIANI A WANDA NARA PARA SABER QUÉ PASA CON L-GANTE

“Hola amiga, yo estoy muy confundida. Ahora me dedico al magazine, a la actualidad, yo ya no puedo más, ya no sé si darle de baja en las redes sociales a L-Gante o si volverlo a subir”, dijo la artista, en el primer tramo del audio.

Y concluyó con una tremenda advertencia: “Me tenés muy desconcertada. Necesito una respuesta. ¿Qué pasó? ¿Están en amistad? ¿Hay más que amistad? Contestame algo porque te destrozo”.