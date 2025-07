Invitado a Otro día perdido, el programa que conduce Mario Pergolini por eltrece, Joaquín Furriel sorprendió con una anécdota tan dolorosa como desopilante: se fracturó una vértebra jugando con su hija y disimuló para no asustarla.

“Se me quebró la vértebra dorsal 12”, comenzó diciendo el actor sobre el accidente que sufrió mientras compartía un momento de juegos con su hija Eloísa (fruto de su relación con Paola Krum), que en ese entonces tenía apenas siete años.

Lo que ocurrió es que Joaquín cayó de la cama, sintió un dolor que lo dejó sin aire y quedó inmóvil en el piso, mientras al mismo tiempo, son{o el portero porque había llegado la pizza que pidió: “Yo le decía ‘no pasa nada, estoy bien’. Le actué todo. Fue la mejor actuación de mi vida”, confesó, entre risas. Y agregó: “Abrimos la pizza, comimos ahí mismo como si nada”.

“Duele muchísimo. Sentís que te quedás sin aire. Pero yo me quedé tirado y me la banqué. Yo decía ‘no, mañana tengo que grabar’. Entré pensando que era una pavada y terminé con un corset”, cerró el actor.

QUÉ DIJO JOAQUÍN FURRIEL SOBRE LA SEPARACIÓN DE GUILLERMINA VALDÉS

A poco de cumplir un año en pareja, se conoció que Joaquín Furriel y Guillermina Valdés le pusieron punto final a su historia de amor. Y sin esquivarle al tema, el actor reveló (en septiembre de 2024) los motivos que los llevó a tomar caminos separados.

“Llevé la separación muy bien. Nosotros nos conocimos, después yo empecé a viajar, y me parece que lo lindo es que los dos nos dimos cuenta que no funcionaba. Y listo, nos estábamos conociendo. Hay veces que funciona y hay veces que no”, comenzó diciendo el galán, en una nota que dio a Socios del Espectáculo.

Sin embargo, al ser indagado por las razones que no lograron consolidar el noviazgo, Furriel prefirió no ahondar en ese tema: “Me niego a entrar en terrenos indiscretos porque no es mi estilo, pero simplemente no funcionó”.

Por otro lado, ante la consulta sobre si sigue en comunicación con Guillermina, el entrevistado se sinceró: “Sí, bueno, a veces nos hemos hablado. Yo tengo una excelente relación con ella, la quiero mucho”.

“Todas las personas que uno conoce en la vida, por algo uno las conoce, tiene un valor. Así que estoy agradecido de haberla conocido. Pero bueno, simplemente no funcionó”, cerró Joaquín en el programa que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares por eltrece.