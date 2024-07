A casi un año de apostar al amor bajo perfil con Joaquín Furriel, Guillermina Valdés confirmó el final de la pareja.

“Con Joaquín nos separamos. Las parejas a veces suceden y a veces no. No quiere decir que no tengamos un vínculo lindo. Lo re quiero. Es un amor de persona. No funcionamos como pareja. Esa es la verdad”, le dijo la modelo y empresaria a LAM.

“¿Te gustaría salir con alguien no famoso?”, le retrucó el cronista de Ángel de Brito. Y Guillermina respondió: “Puede ser, pero las cosas suceden, me interpelan, me llegan, me atraviesan. Yo no busco”.

Luego de que el notero pusiera bajo la lupa sus historias amorosas con Sebastián Ortega y Marcelo Tinelli e insistiera con la posibilidad de que conozca a alguien que no sea conocido, Valdés respondió con humor: “Re puede ser, lo pensé después de Seba, después de Marcelo... No me estaría saliendo. El universo…”.

¿GUILLERMINA VALDÉS SE ENAMORÓ DE JOAQUÍN FURRIEL?

Cuidadosa de su intimidad y de la del actor, Guillermina fue huidiza cuando el notero le pidió que ahonde sobre sus sentimientos.

“¿Te llegaste a enamorar?”, le preguntó el cronista Alejandro Castelo. Y la actriz contestó: “¿De quién?”. “De Joaquín”, le aclaró el notero. Y ella prefirió no responder la consulta: “Con el nunca expusimos la pareja, por qué te diría, ahora que está terminada, lo que sentí”.

“Cada uno por su lado”, concluyó Guillermina Valdés, cerrándole la puerta a una segunda oportunidad con Joaquín Furriel.

