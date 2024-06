A poco de cumplir un año en pareja, Joaquín Furriel y Guillermina Valdés habrían decidido seguir sus caminos separados según aseguraron Ángel de Brito y Fernanda Iglesias en LAM.

La pareja, cuya relación anunció Yanina Latorre en el mismo programa en agosto del año pasado, estaría separada desde “hace 20 días”, según especificó la periodista.

Joaquín Furriel y Guillermina Valdés / Fuente: Instagram

“Se terminó esta pareja. Muy linda pareja”, dijo De Brito. “Hablé con Guillermina porque tuvo intuición de Bruja. La llamé y le dije que no la veía hacía mucho en las redes con Joaquín y me llamó”, relató Iglesias.

GUILLERMINA VALDÉS CONTÓ QUE ESTÁ SEPARADA DE JOAQUIN FURRIEL TRAS CASI UN AÑO EN PAREJA

“Me aclaró bien lo que había pasado. Me dijo que tuvieron un año hermoso y que no fue por discordia o por la distancia porque él está trabajando en España”, contó Iglesias, que contó que la actriz fue a verlo en Europa.

“Me dijo que se estaban conociendo y aprovecharon todos los momentitos que pudieron estar juntos, pero me contó que no funcionaron como pareja”, agregó la panelista de LAM.

Guillermina Valdés y Joaquín Furriel

“Me dijo ‘Lo re quiero y voy a hablar siempre bien de él, pero ¿viste cuando te estás conociendo con alguien y no funciona?’”, agregó Fernanda que contó que la separación se dio “con armonía”.

