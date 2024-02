Luego de confirmar que comenzaron una nueva historia de amor, Guillermina Valdés se reencontró en Joaquín Furriel en Europa y le dedicó románticos posteos en las redes.

“Es más lindo en persona”, escribió Guillemina en una foto que subió a Instagram Stories donde se ve el actor posando frente a una enorme suya de una de sus campañas que lo tiene como figura principal.

Foto: Captura de Instagram Stories (@guillevaldes1) Por: Fabiana Lopez

En octubre pasado, Furrio había hablado a corazón abierto de esta nueva etapa de su vida con esta flamante relación: “Me relacionan ahora con Guillermina y está bien que lo hagan porque hace varios meses nos conocemos con ella y estamos en una relación”, expresó, en una nota que dio en Agarrate Catalina, el ciclo radial que conduce Catalina Dlugi por La Once Diez. Y cerró, muy feliz: “Me siento muy bien y estoy pasando por un momento muy lindo en mi vida”.

SOLEDAD AQUINO DIO DETALLES DE SU RELACIÓN CON GUILLERMINA VALDÉS

En medio de una profunda nota que dio a Socios del Espectáculo, el programa que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares por eltrece, Soledad Aquino habló del gran vínculo que tiene con Guillermina Valdés.

“Con Guille cada tanto nos vemos en las fiestas, algún cumple de sus hijos y nos hablamos; chateamos, en realidad”, comenzó diciendo Soledad, dejando en claro que su vínculo con la modelo y madre de Lolo, fruto de su relación con Marcelo Tinelli, es muy bueno.

“Conmigo fue muy compañera y muy amorosa ese año (cuando estuvo internada). Como que me sacaba como de contexto de lo que estaba pasando en mi vida. Hablábamos de cosas, de bueyes perdidos, cosas espirituales, cuando venía sobre todo sola. Era como estar de mujer a mujer, era muy copado”, agregó.

Foto: eltrece

Y cerró, sin escatimar en halagos para Valdés: “Es divina, es una señora, es una muy buena madre y es laburadora. Siempre se lo digo, no para, es un toro y me encanta”.