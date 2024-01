Hace algunos días, Marcelo Tinelli confirmó en Bailando 2023 que estaba muy feliz debido a que en febrero su hija Cande se casará finalmente con Coty Sorokin, tras dos años de relación y la mamá de la joven, Soledad Aquino contó los pormenores de esta boda.

Después de algunas idas y vueltas, la pareja se consolidó y a cuatro meses del compromiso contraerá nupcias en Argentina, aunque en algún momento se habló de Uruguay, y también adelantaron la fecha de la boda, que en un principio iba a ser en marzo.

Soledad Aquino junto a sus hijas Candelaria y Micaela Tinelli.

“¿Sentís que se encontraron mutuamente, que es la persona indicada para Cande?”, le preguntó Tomás Dente a Soledad en El impertinente. “Definitivamente, sí. Al principio me parecía que había idas y vueltas, de ellos, pero ahora los veo como más ensamblados que nunca”, señaló.

QUÉ DIJO SOLEDAD AQUINO SOBRE EL CASAMIENTO DE CANDE TINELLI Y COTY SOROKIN

Respecto a la fecha que señaló Marcelo, el 24 de febrero, Soledad la confirmó y explicó que se adelantó debido a algunos “shows de Coty” que debía brindar en marzo. La bailarina contó que además cómo fue que se enteró de la inminente boda.

“Me lo dijo ella, creo que personalmente. ¿Si me lo esperaba? No sé, tal vez si porque conviven hace tiempo. Aunque en realidad no me lo esperaba tan formalmente”, señaló. “Ahora los chicos no se casan como en mi época. Se pierden todo previo, el casamiento, pero ellos lo van a llevar a cabo. Es importantísimo. Estoy muy nerviosa”, agregó.

Soledad Aquino y Cande Tinelli

Además, la mamá de Cande agregó que habrá “re pocos invitados”: “Solamente los amigos y la familia”, precisó, aunque todavía no sabe si el jurado del Bailando, tal como contó Tinelli, estarán entre los presentes o no.

Finalmente, Soledad respondió qué haría si se encuentra con Marcelo acompañado de Milett en el casamiento de Cande, tal como se espera. “Normal. Yo no la conozco, pero normal. ¿Cómo va a ser?”, respondió la futura madrina del casamiento de Cande Tinelli y Coty Sorokin.

