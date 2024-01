Después de varios meses de especulaciones, Marcelo Tinelli confirmó dónde y cuándo será la boda de su hija mayor, Cande, y Coti Sorokin, tras la reconciliación de ambos ocurrida en julio del año pasado tras un largo tiempo sin verse.

Todo comenzó cuando la producción de Bailando 2023 puso al aire el tema Quiero verte, que cantaron juntos Coti y Cande, y dijo: “Me encanta escuchar a mi hija Cande con Coti, que el otro día los escuché cantar en Punta del Este y estuvieron espectaculares los dos”.

“Les mando un beso gigante a los dos. El 24 de febrero se casa mi primera hija, estoy emocionado con eso”, agregó Tinelli, que recibió las felicitaciones de todos los presentes y aclaró que la boda no será en Punta del Este como estuvo anunciado en un primer momento, sino en Buenos Aires.

MARCELO TINELLI CONTÓ CÓMO FUE EL ENCONTRONAZO QUE TUVO CON CANDE AL ORGANIZAR SU CASAMIENTO

“No están invitados pero estoy emocionado. El jurado está todo invitado”, agregó Marcelo cuando los integrantes del panel del Bailando le preguntaron sobre su presencia en el evento. “¿Estamos invitados?”, quiso cerciorarse Pampita.

“Eso me dijo. No sé si llegaron a hacer las invitaciones”, se atajó Tinelli mientras Pampita le pedía “una mesita en el fondo”. “Algo me dijo, algo me explicó Tinelli, antes de relatar el cruce que tuvo con Cande por ese tema.

“Yo no me quiero meter mucho con el tema de los invitados porque me dice ‘Papá sos un pesado. ¡Basta! ¡Es mi casamiento, no es tu casamiento!’. Y tiene razón”, dijo Tinelli antes de cerrar el interludio y volver a los puntajes de Lourdes Sánches y su compañero.

