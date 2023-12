El escándalo que Cande Tinelli y Coti Sorokin vivieron con el gerente de un restaurante de Madrid se conoció casi al instante en Argentina, y luego de que acusaran al futuro matrimonio de retirarse sin pagar tras permanecer tres horas casi sin consumir, la segunda hija de Marcelo Tinelli hizo un fuerte descargo Stories.

“Saben que yo en estas cosas no me quedo callada, y no es así. No mientan”, arrancó Cande, quien de hecho ya había mostrado fotos del encargado que la había maltratado.

Ahí, se explayó: “Estábamos hace menos de una hora, dijimos que nos íbamos a sentar a tomar algo y seguro íbamos a comer. Lo cual fue lo que hicimos”.

Cande Tinelli escrachó al dueño de un local gastronómico en España por maltrato. (Foto: Instagram / candelariatinelli)

“Nos pedimos dos entradas, para ya ir a buscar el tercero, hasta que este señor enojado nos dijo que nos teníamos que ir, nos trajo la cuenta y nos levantaron todo”.

Un cliente del restaurante de Madrid relató lo que vio del momento en que echaron a Cande Tinelli y Coti Sorokin. (Foto: Captura Twitter/saizpa)

“Con Coti teníamos las dos últimas copas y le dijimos que no nos cobren porque ya nos habían traído la cuenta antes de terminarlas, las teníamos enteras”.

EL MAL MOMENTO QUE PASÓ CANDE TINELLI CON COTI SOROKIN EN MADRID

Los “terminaron agrediendo” cuando les reclamaban que paguen con la terminal de pago en mano y describió: “Me dijo ‘chau, que te den por culo’. Obvio, me fui tentada porque me pareció gracioso lo que me dijo, pero me parece grave”.

“Eso me generó angustia, es una situación de mierda que pasa en muchos restaurantes”, enfatizó.

“Si hay algo que soy es educada, extremadamente respetuosa. Jamás le faltaría el respeto a alguien. No me nace. No me gusta que me falten el respeto por eso exijo respeto”, cerró Cande Tinelli negando haber generado problemas junto a Coti Sorokin.