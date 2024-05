Luego de que se especulara con la posibilidad de que regrese Cantando 2024, el programa que muestra el talento vocal de distintas reconocidas figuras, José María Listorti confirmó que le ofrecieron ser el próximo conductor.

“Obviamente, hubo una propuesta y dije que sí. Si se hace, estoy. Tuve una llamada telefónica del Chato Prada, le pregunté cómo viene el tema y me dijo ‘estamos presentado el presupuesto y estamos viendo’. Las cosas no están fáciles”, comenzó diciendo Listorti en una nota que dio a LAM.

En cuanto a su cachet, reconoció que falta ahondar en esos detalles: “No hablamos de plata. Si me van a ofrecer tres pesos, obviamente que no. Yo soy un tipo caro, pero nos vamos a poner de acuerdo”.

Por último, el entrevistado se refirió a las celebrities que podrían estar en la pista: “Tiré algunos nombres que no estoy autorizado a decir y me dieron una lista de famosos que me gustaron. Hay que ver quiénes cierran. Me gustan como personajes, a mí me encanta que sean divertidos”.

FEDE HOPPE REVELÓ CÓMO REACCIONÓ MARCELO TINELLI CUANDO LE CONTÓ QUE NO IBA A TRABAJAR MÁS CON CHATO PRADA

Luego de las repercusiones que despertó el final de su relación laboral con Chato Prada y en medio de las especulaciones que surgieron al respecto, Fede Hoppe rompió el silencio y contó en profundidad detalles de lo sucedido. Además, dio a conocer cómo reaccionó Marcelo Tinelli con esta noticia.

“Yo estoy bien. La verdad es que el Chato es alguien que yo quiero mucho y que tenemos una hermosa historia. No hay mucho más que eso. Saben que no soy de salir aclarar, ni me gusta hablar mucho públicamente, pero se trata de alguien que quiero y que está todo más que bien. Nunca estuvimos peleados, esto tiene que ver con algo estrictamente laboral “, comenzó diciendo el productor en una nota que dio a LAM.

En cuanto a su vínculo con el Chato, remarcó: “Personalmente, está todo más que bien. De hecho, ayer, nos vimos. Es un tema 100% laboral. Laburamos mucho tiempo juntos y ahora no, y no por eso significa que esté mal con él, en absoluto. Es algo que yo hablé con él y está todo súper claro. Nosotros cuando trabajamos, siempre nos respetamos mucho. Obviamente, trabajar en dupla tiene otra responsabilidad y también otra manera de trabajar”.

“No es lo mismo manejar un auto con dos volantes que manejarlo con uno. Nosotros acostumbramos a todos a que siempre fuésemos dos en el lugar donde siempre hubo uno. Pero, esa fue nuestra manera y a nosotros nos dio muy buen resultado. La verdad es que trabajamos siempre muy bien. Siempre que él necesite algo de mí, voy a estar y siento lo mismo de él para conmigo”, añadió.

Y cerró: “Fui de frente y fue con el primero que hablé. Fue a mediados de octubre del año pasado, hace un montón que hablé. Me senté con el Chato, hablamos mucho tiempo y le expliqué todo. Le dije lo que sentía. No te puedo decir lo que él siente, eso le corresponde a él. Siempre le hablé con mucho amor, le hablé desde un lugar súper sano y desde algo que yo siento. Está todo bien del lado nuestro y lo siento también del lado del Chato”.