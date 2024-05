Marcelo Tinelli reveló a través de un ida y vuelta de preguntas y respuestas con sus seguidores la verdad de lo que pasó con el Chato Prada tras los rumores de despido y distanciamiento de Fede Hoppe.

“No pasó nada, son esos inventos que hacen, hay una cuenta que me tiene bloqueado en Twitter y tira cualquiera, siempre cosas malas nuestras, no sé qué periodista es”, comentó el conductor.

Luego, agregó: “Obvio que uno pasa momentos difíciles, buenos o malos, como todo y más una empresa en la Argentina, que es muy difícil llevar hoy también y darle trabajo a tanta gente”.

“Lo del Chato no sé dónde salió, él está trabajando con nosotros”.

“Pero bueno, lo del Chato no sé dónde salió, él está trabajando con nosotros en todo lo que es la tele, en todos los nuevos programas para América. Lo amo y está todo más que bien”, aseguró el empresario.

MARCELO TINELLI ASEGURÓ QUE SEGUIRÁ EN AMÉRICA

Marcelo Tinelli habló en sus redes sociales y aseguró que sigue en América: “Estoy preparando el nuevo programa para la segunda mitad del año, así como un montón de proyectos en la dirección artística”.

“No sé dónde salió esa noticia, así que quien la dijo está desinformado. Estuvimos viendo estudios para hacer los programas, tenemos excelente relación con la Televisión Pública, pero sigo en América”, cerró.

