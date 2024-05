Luego de que Marcelo Tinelli pidiera en una nota a LAM que traten mejor a su novia, Milett Figueroa, y a la televisión peruana, Martha Valcárcel (la mamá de la modelo) rompió el silencio y defendió al conductor.

Todo comenzó cuando la conductora del programa peruano América Hoy, Janet Barboza, indagó a la señora por las fuertes críticas a su hija. Ante esto, Martha se sinceró en vivo: “La verdad es que a mí no me molesta nada de lo que puedan decir porque cada persona sabe lo que es, sabe cómo vino al mundo, sabe de dónde proviene, sabe cómo nació y sabe a quién crió”.

Captura

Además, no escatimó en halagos para su yerno: “Cuando las personas ya son conocidas mundialmente, como es una gran persona y saben a quién me refiero (por Tinelli), entonces no puede estar saliendo todos los días a declarar”.

“Marcelo también dijo por los peruanos, porque ama Perú”, cerró la entrevistada, dejando en claro el lindo sentimiento que la une al presentador, quien sigue sumando capítulos a su historia de amor con Milett, lejos de los rumores de crisis.

MILETT FIGUEROA CONTÓ TODA LA VERDAD SOBRE SU NOVIAZGO CON MARCELO TINELLI

Luego de que en el último tiempo se hablara de una fuerte crisis entre ellos, Milett Figueroa volvió a referirse a su relación con Marcelo Tinelli en una extensa nota que dio a LAM.

“Se han hablado tantas cosas que yo digo ‘¿qué novela estoy viendo? Porque no me presentaron el tráiler’. No me puede fastidiar nada de lo que se pueda decir en el medio porque trabajo también en este mundo y entiendo muchísimo lo que se dice, o lo que no se dice, para un poco investigar sobre las relaciones públicas”, comenzó diciendo Milett.

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa

“Pero bueno, nosotros ya hablamos, las personas competentes en hablar sobre la relación ya dijimos que todo está bien y no hay más que buscar o encontrar algo que no existe. Yo ya dije que estamos bien y la otra persona también. Cuando queramos comunicar algo, lo comunicaremos si es que así se da, pero nosotros estamos bien”, agregó.

Y siguió: “Se pueden decir mil cosas y yo soy la única que sé la verdad, Marcelo es el único que sabe la verdad. Así que todo bien. La verdad que estoy muy bien. Todas las parejas tenemos diferentes etapas, diferentes tiempos. Y nosotros estamos bien”.

Asimismo, Figueroa siguió reafirmando su postura: “En todas las parejas existen charlas, conversaciones que hay que hacerse. Y la verdad es que no hay ningún problema, todo está muy bien. Y si tenemos que comunicar algo en algún momento, lo vamos a decir. Digo esto porque sienten que hemos terminado, que no estamos bien. Y la verdad es que no, la verdad que estamos bien”.

“Hay conversaciones que, claramente, se van a dar en la intimidad y que no tendría por qué comentarlo en un programa de televisión. Creo que una relación se basa en el cuidado y yo quiero cuidar mi relación, pase lo que pase dentro de ella. La verdad es que no tenemos ningún problema y no estamos pasando ningún tipo de crisis, ni nada”, añadió.

Y cerró, contundente: “No es que siempre vamos a estar bien en la relación, y eso está bien también. Una relación pasa por un montón de altibajos, pero es increíble que uno se dé cuenta que nosotros somos una pareja normal, que nos queremos y hay mucho amor de por medio. Nosotros no somos perfectos, nadie es perfecto; y dentro de todo eso, yo creo que podemos recibirnos y aceptarnos de esa manera también”.