Luego de que en el último tiempo se hablara de una fuerte crisis entre ellos, Milett Figueroa volvió a referirse a su relación con Marcelo Tinelli y le hizo frente a los rumores de mal vínculo con sus hijas.

La modelo habló con un medio peruano, de donde ella es oriunda, y las imágenes se pudieron ver en LAM. Allí, indagada por la versión de que las hijas de Tinelli le habrían puesto un picante apodo, Milett respondió: “¡No! Mirá, el otro día estaba hablando con Cande (Tinelli) y nos estábamos riendo de los apodos que me ponían a mí, supuestamente, y nada, nos reímos. Yo me llevo muy bien con ellas. Hemos trabajado en Punta del Este para el reality. Además de haber trabajado, hemos compartido momentos especiales, como el Año Nuevo, la cena de Año Nuevo”.

Foto: Captura (América)

“No he sentido como una mirada rara o algún ambiente extraño. Siempre han sido súper amorosos conmigo y yo lo digo porque realmente es así. No creo que ellas necesiten, digamos, quedar bien conmigo o yo necesite quedar bien con ellas porque, la verdad, no hay ningún tipo de interés de ningún lado”, agregó.

Por otro lado, ante la pregunta de con quién se lleva mejor de los hijos de Marcelo, la entrevistada sorprendió con su respuesta: “Lo que pasa es que he compartido bastante con Lolito (el hijo que el presentador tiene con Guillermina Valdés). Con él he compartido mucho. Es lo más lindo que hay”.

“En realidad, lo único que les puedo decir es que nosotros estamos bien. O sea, cosas, digamos, algunas charlas de pareja, yo las tendré con él en algún momento. Pero, realmente, lo único que les puedo decir es que nosotros estamos bien y no sé de dónde sacan tanta teoría y tanta especulación”, añadió.

Y cerró, tajante: “Puedo tener una relación con quien sea que yo quiera porque tengo sentimientos y no siempre las relaciones son por interés, señores comentaristas. Con mucho respeto se los digo, pueden investigar lo que he hecho, lo que no he hecho, investíguenme, así no sea funcionaria pública, sáquenme todo lo que tengan que sacarme. Yo estoy muy orgullosa de todo lo que he hecho sola y la verdad es que me encanta mi trabajo. No me incomoda para nada que se generen teorías, pueden opinar lo que quieran. Yo sé lo que soy, yo sé cómo me entrego a una relación y lo que hago también para cuidarla”.

MARIXA BALLI REVELÓ SI RETOMARÍA SU ROMANCE CON MARCELO TINELLI, EN PLENO RUMOR DE CRISIS CON MILETT FIGUEROA

En medio de los constantes rumores de crisis que enfrentan Marcelo Tinelli y Milett Figueroa, Marixa Balli recordó cómo fue su romance con el conductor y fue contundente al revelar si volvería a tener una relación con él.

Todo comenzó cuando Yanina Latorre reveló en Almorzando con Juana (el programa que conduce Juana Viale por eltrece, pero que fue reemplazada por Mirtha Legrand) aseguró que Tinelli y Milett le pusieron punto final a su historia de amor: “Con vos va a devolver, estoy segura”, lanzó la angelita a su compañera.

Foto: Captura (eltrece)

Sin embargo, Marixa -que definió como “muy linda” la época en la que salía con el presentador- fue contundente con su postura: “No, no, no. No está en mí volver con él. Yo quiero tener una amistad. No quiero volver con él como relación. Tenemos un muy buen diálogo y hemos hablado mucho, pero mucho”.

“Ya voy a desandar en ese camino. Algo pasó. Con Marcelo somos muy amigos. Tengo un tema que no puedo contar porque hay cosas que, si no vendo a la fuente, pero eso está finiquitado”, sentencio Yanina, tajante, asegurando que Marcelo y Milett ya no estarían más juntos.