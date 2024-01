Luego de que se especulara con que Marixa Balli podría ser una de las juradas en Bailando 2023, Maite Peñoñori fue al hueso con una consulta a su compañera y la sorprendió al nombrarle a Marcelo Tinelli, la actual pareja de Milett Figueroa.

“¿Te gustaría envejecer con Marcelo, (estar juntos) cuando sean viejitos? Porque ahora son jóvenes. Siento que cada uno fue importante para el otro, en serio lo digo, por cómo hablan”, lanzó al angelita en vivo.

Fue entonces que Marixa se sinceró ante las cámaras: “Él es una excelente persona y no tiene que ver lo que ves artísticamente con lo que es como persona”, expresó. Y cerró, contundente: “Yo lo quiero como amigo, pero sinceramente lo digo. ¿Sabés lo que quiero lograr? Que todos, y él también, entiendan que podemos ser amigos. Que no es necesario que, si me acerco, sea ‘uy, cuidado’”.

Marixa Balli y Marcelo Tinelli (Foto: captura América)

BETO CASELLA REVELÓ POR QUÉ NO FUNCIONÓ SU HISTORIA DE AMOR CON MARIXA BALLI

Luego de que Marixa Balli revelara que mantuvo una historia de amor con Beto Casella varios años atrás, el conductor rompió el silencio y no escatimó en halagos para la mujer que supo conquistar su corazón.

“Lo menciono solo porque lo dijo ella sino yo no hablaría nada. Vi que estuvo muy cariñosa. Lo nuestro no fue una cosa puramente sexual, te diría que hubo amor”, reflexionó el conductor en una nota que dio a LAM.

En cuanto a las razones que le pusieron fin al noviazgo, Beto se sinceró: “Creo que lo terminó ella porque había mucha presión de la familia, me parece. Ella era una bailarina clásica del Colón y yo era un chico de Haedo. Así que muy bien no le caí a la familia. Con las dos veces que me vieron, les alcanzó y yo lo sentí porque la primera vez que estuve fue de amabilidad y la segunda fue todo más seco”.

Beto Casella y Marixa Balli

“Yo le escribía cartitas. Nos conocimos porque ella había ido a Juan de los Palotes y yo era habitué de ese lugar. Tenía una fórmula que la rompía que era que yo le llevaba un trago, se lo regalaba y me iba para que después me busque ella. Y costó porque se hacía esperar”, agregó.

Y cerró, a corazón abierto: “Medio que la cortó ella y a mí siempre me quedó la idea de que fue por la familia. Pero ella una vez me puso ‘nunca te voy a olvidar’. Yo quiero que le vaya bien y le está yendo muy bien porque se lo merece. Es la misma chiquilina que yo amé de chico”.