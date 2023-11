Luego de tensos idas y vueltas con Marcelo Tinelli (y la producción de su programa) por cómo la trataron cuando fue al piso, Marixa Balli se reconcilió con el conductor al aire en LAM. Sin embargo, la paz con el certamen de baile duró muy poco.

¿Qué pasó esta vez? A Marixa la bajaron a último momento de la salsa de a 3. La panelista no bailaría, sino que estaría participando desde afuera mientras Fátima Florez, que sí bailará con Lourdes Sánchez -participante del ciclo- la imitaría. Sin embargo, esto no sucederá.

“Me llamó al otro teléfono, al de Xurama. Ella consigue mi otro teléfono y yo le contesto, le dije que sí, que podíamos grabar en el canal. No mientas, Lourdes (con que supuestamente Marixa no quería ir al piso). Con lo que hiciste estoy atragantada. No tuviste un poquito de respeto. Antes que nada, soy una persona educada”, se quejó Marixa en LAM sobre la actitud de Lourdes.

¿CÓMO REACCIONÓ MARCELO TINELLI ANTE EL DESTRATO A MARIXA BALLI?

Picante, Ángel de Brito reflexionó sobre la actitud de Marcelo Tinelli ante el destrato a Marixa.

“A todo esto se suma Marcelo Tinelli, creo que no te defiende, no lo sentí así, no dijo ‘uy, qué lástima que no viene Marixa’, de hecho se fue al pasado... Pero el jurado está de tu lado”, sentenció Ángel. ¿Qué dirá Marcelo?