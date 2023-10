En el aire, Yanina Latorre va leyendo los mensajes que le llegan de sus “fuentes” a la hora de aportar jugosos comentarios a los temas que trata en LAM, pero esta vez recibió un insólito pedido de un seguidor de Twitter que involucraba a Marixa Balli.

Promediando la emisión de este miércoles, la panelista se animó a leer, entre risas, el divertido mensaje ante Ángel de Brito. “Dice ‘Señora Yanina Latorre: en enero le festejo el cumpleaños a mi mujer’. Treinta y tres, es joven”, opinó la panelista.

“‘Y la temática que le voy a hacer es tuya y de Marixa. Es fanática de ustedes (…) Ojalá cerca de la fecha me puedas enviar una foto o un videíto así se lo muestro ese día. Muchas gracias. Los amo’”, cerró la panelista, que se negó

“Lo amo a este señor, que no voy a decir el nombre para que su señora no sepa y sea sorpresa”, dijo la panelista, a que a instancias de De Brito analizó la posibilidad de hacer un show con Marixa “por los barrios”, una idea que ya implantaron Adrián Pallares y Rodrigo Lussich con “Dos hombres buenos”.

Ángel de Brito reveló hace unos días que un famoso cantante lo contactó para pedirle el teléfono de Yanina Latorre, y la panelista lo sorprendió al descubrir que se trataba de El Polaco, que la convocó para ser parte de su próximo videoclip.

La bailarina sorprendió a todos con la noticia. (Captura: LAM)

“Me contrató El Polaco para hacer su próximo videoclip, amor. Ya me mandó el tema y todo, pero no lo puedo mostrar. Esta buenísimo, es muy yo el tema”, contó la angelita, ante la sorpresa del conductor y sus compañeras.

“Todavía no leí el guión. Ya hablé con la productora y tenemos dos días de rodaje. Le dije que sí sin pensarlo y sin escuchar el tema. Ya estamos con el tema vestuario. Lo que me pida, lo hago”, agregó divertida.

