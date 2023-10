La tensa situación que se vive entre LAM e Intrusos a raíz de los cruces entre Ángel de Brito y Flor de la Ve generó que los panelistas de ambos ciclos salgan a hablar en defensa de uno y otro, y por eso Yanina Latorre no tuvo piedad con la conductora.

Todo comenzó cuando Marixa Balli relató una anécdota sobre los inicios de Flor de la Ve en el teatro, donde le enseñó a moverse en las tablas y todo terminó en que la incipiente actriz pidiera que la saquen a ella del escenario. “Eso es inseguridad, celos, competencia, porque es una estupidez”, opinó Yanina.

Marixa quiso arreglar un poco la situación y resaltó la capacidad de hacer reír que tenía en esa época la conductora de Intrusos, situación que aprovechó Yanina Latorre para hacer una analogía con su tenso presente con De Brito. “Hay que asumir de dónde viene uno, si no es un pecado”, asestó.

YANINA LATORRE APUNTÓ FUERTE CONTRA FLOR DE LA VE TRAS EL CRUCE CON DE BRITO

“Ella es muy graciosa cuando hace humor sobre sus orígenes humildes”, recordó Balli, y Yanina coincidió. “Hubo una época en la que era graciosa, después dejó de serlo y ahora se dio cuenta de que tenía que volver a eso. En un momento creyó que era la de Sex and the City”, señaló.

“Eso decía Gerardo Sofovich”, acotó Ángel de Brito, en referencia al recordado productor que lanzó la carrera de vedette de De la Ve. ¿En serio? Ella en un momento creyó que era Carrie de Sex and the City y se olvidó lo graciosa que era y ahora volvió a ese humor”, dijo Yanina en referencia al personaje de Sarah Jessica Parker y a los “ataques de stand up” que De la Ve tiene en Intrusos en los últimos tiempos.

Sarah Jessica Parker como Carrie Bradshaw en Sex and the City

En Sex and the City, Parker es Carrie Bradshaw que escribe una columna semanal en un periódico sobre las aventuras románticas de ella y sus amigas, y es una verdadera “adicta a la moda”, que aprovecha cualquier ocasión para lucir espectaculares looks, en contraposición con la pobreza en la que vivió en sus primeros años en Nueva York.

