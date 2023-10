Las notas que Susana Giménez brindó a varios medios despertó todo tipo de repercusiones y le dio origen a un nuevo cruce entre Ángel de Brito con Flor de la Ve en las redes.

Todo comenzó con el tweet que el conductor de LAM plasmó con una filosa frase: “Con razón la quiere tanto a Flor jajaja”, lanzó irónico, junto a un video en el que se la escucha a la presentadora de Intrusos decir que Susana “habló con todos los medios, hizo toda notas grabadas. No dio una sola nota en vivo, ni una. Todas notas grabadas y después se fue a comer porque a las 8 tenía una comida en la casa. 8:05 ya estaba en su casa”.

Esto se dio después de que De Brito tuviera a la diva en el programa que encabeza en América y que su colega deslizara (sin nombrar a ningún presentador ni ciclo) que dicha entrevista fue emitida como lo que se conoce en un “falso vivo”.

En medio de los comentarios, un usuario fue al hueso con su opinión: “Comiste de tu propio veneno @AngeldebritoOk, vos haces lo mismo así que no jodas”. Pero De Brito recogió el guante y respondió, fuerte: “Yo jodo todo lo que quiero y no soy falso como De la Ve”.

“LAM va en vivo todos los días. El conductor no falta cuando se enoja con (Marcela) Tauro”, agregó, dejando entender las internas que hay en el ciclo que se transmite todos los mediodías.

Foto: Captura de Twitter Por: Fabiana Lopez

Foto: Captura de Twitter Por: Fabiana Lopez

Foto: Captura de Twitter Por: Fabiana Lopez

Foto: Captura de Twitter Por: Fabiana Lopez

Foto: Captura de Twitter Por: Fabiana Lopez

NANCY DURÉ APUNTÓ CONTRA FLOR DE LA VE TRAS SU SALIDA DE INTRUSOS

Luego de que diera un paso al costado de Intrusos para sumarse al equipo de Socios del Espectáculo, el programa que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares por eltrece, Nancy Duré dio que hablar al referirse a Flor de la Ve y su participación en el ciclo de América.

“A mí me habían dicho en diciembre que me renovaban todo el año en Intrusos. Me aseguraron en RRHH que después firmábamos y de pronto me dijeron que en marzo prescindían de mí”, comenzó diciendo Nancy en Por si las moscas, el ciclo radial que se transmite por La Once Diez.

“No traté de hablar con Flor, pero igualmente la pasé bien y ser parte de Intrusos me encantó. Pero sé que no había buena onda por parte de Flor conmigo”.

“Por suerte, tuve la posibilidad de aprovechar una vacante en Socios”, agregó, dejando en claro lo feliz que se siente de haber podido ser parte de este nuevo proyecto. Asimismo, la periodista sorprendió con sus declaraciones: “No traté de hablar con Flor, pero igualmente la pasé bien y ser parte de Intrusos me encantó. Pero sé que no había buena onda por parte de Flor conmigo”.

“Se presentaron algunas situaciones al aire que me hicieron pensar que no tenía buena onda ni con Marcela Tauro ni conmigo. Hubo varias situaciones en las que ella se plantó medio mal”, añadió.

“Se presentaron algunas situaciones al aire que me hicieron pensar que no tenía buena onda ni con Marcela Tauro ni conmigo. Hubo varias situaciones en las que ella se plantó medio mal”.

Y cerró, filosa: “Flor estaba al frente de varios programas, pero el manejo de panel es otra cosa, es un poco más complicado, y más teniendo en cuenta que no son nenes de primaria, sino que algunas somos señoras de cincuenta años, con más de 20 años de trayectoria. Yo respeto muchísimo el rol del conductor, a veces nos tienen que callar, pero bueno, cuando vino a preguntarme la productora, planteé esto”.