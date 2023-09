Laura Ubfal habló en Intrusos de los retoques estéticos que se habría hecho Nicole Neumann a poco de su boda con Manu Urcera y Flor de la Ve llamó la atención a la panelista por opinar sobre el físico de la modelo.

“Está muy bien que no hable de las hijas, vamos a decir que Nicole está con una carita nueva y refrescada, le queda hermosa, pasó por el cirujano plástico, lo dijo ella”, dijo la periodista tras verla en una nota.

Nicole Neumann en un móvil.

“Se ve que hay rellenos y evidentemente se está preparando para su boda, no tiene nada de malo porque vemos una cara refrescada”, agregó Ubfal y fue allí cuando la conductora la frenó: “Igual no está bueno opinar de las operaciones, que hable ella si quiere”.

CONTUNDENTE RESPUESTA DE NICOLE NEUMANN CUANDO LE PREGUNTARON SI VA A LA FIESTA DE 15 DE INDIANA CUBERO

Nicole Neumann fue contundente cuando desde el programa de América le preguntaron si iría a la fiesta de 15 de Indiana, la que le estarían organizando Fabián Cubero y Mica Viciconte.

“Me pueden venir a preguntar todos los días pero son temas que ya saben que no hablo, voy a seguir con la misma respuesta y es que no hablo. No voy a hablar de ninguna cosa personal que no corresponde”, dijo la modelo a Intrusos.