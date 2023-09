Mientras en Intrusos daban información acerca de el episodio que vivió Maxi Guidici, el exparticipante de Gran Hermano, Karina Iavícoli cruzó sin filtros a Laura Ubfal porque le hizo una pregunta sobre lo que estaba diciendo y su reacción no la convenció.

“La causa está judicializada. Nosotros creíamos que estaba internado y no, lo tuvieron toda la noche en observación pero no lo atendieron, hay que decir la verdad”, dijo Ubfal y Karina le consultó: “Pero, ¿cómo sabes que no lo atendieron?”.

Karina Iavícoli y Laura Ubfal en Intrusos.

Sin embargo, Laura la miró, quiso continuar con su relato, ignorando su pregunta y fue allí cuando Iavícoli le reprochó: “No, no, pará. No me calles así, te estoy preguntando ¿cómo sabes que no lo atendieron?”.

LA EXPLICACIÓN QUE LE DIO LAURA UBFAL A KARINA IAVÍCOLI

Luego de que Karina Iavícoli enfrentara a su compañera, Laura Ubfal le explicó por qué confirmó que Maxi Guidici no recibió buen trato mientras estuvo bajo observación: “Porque lo dijo él Karina”.

“Pero que lo diga él... no parece que no, le salvaron la vida si llegó dado vuelta”, le reclamó Karina y Laura decidió dar por terminado el incómodo momento: “Okey. Nunca llegó a estar en una situación tan grave como de riesgo de vida”.