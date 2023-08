Andrea Rincón hizo un súper polémico descargo contra Intrusos por su frustrada entrevista a solas con Flor de la Ve. La propia actriz reveló que fue Jey Mammon quien le habría “metido fichas” a su amiga antes del furioso desplante.

“El primero que estuvo mal para mí fue Jey”, comenzó Karina Iavícoli.

“¡Qué zorro sos, Jey Mammon! Qué zorro sos”, enfatizó la panelista.

Jey Mammon en Intrusos. (Foto: Captura TV)

Entonces, se explayó contra Juan Martín Rago por la sinceridad brutal de Rincón al blanquear qué le había dicho el artista: “Miente. Le dijo ‘ojo que te van a meter al panel’. Cuando recuerdo que él sentado desde ese lugar dijo ‘a ver el panel, pregúntenme’. Él se ofreció”.

Ahí, Pampito aclaró: “Si Jey Mammon quería un mano a mano con Flor yo me retiraba del estudio porque no me iba a quedar escuchando cómo me daba cátedra”.

Y Karina insistió: “Me parece que él fue el primero que le calentó la cabeza. Entonces ella ya vino mal predispuesta”.

Por último, Pampito le dio la razón y aseguró que Jey Mammon le dijo a Andrea Rincón “ojo en Intrusos que te van a traicionar”.

KARINA IAVÍCOLI EXPLOTÓ CONTRA JEY MAMMON

“Nadie te mintió, Jey, diciendo que solo era un mano a mano con Flor de la Ve, y que nosotros no te íbamos a preguntar”, cerró Karina Iavícoli contra Jey Mammon.