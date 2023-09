Una exempleada de Shakira llamada Cristina Cárdenas apareció en los medios españoles con acusaciones de todo tipo contra la cantante. En una entrevista con Intrusos la mujer le dedicó durísimas frases a la colombiana, defendió a Gerard Piqué… ¡y Flor de la Ve salió en defensa de la artista!

“Shakira está todo el día en su casa encerrada en el estudio, todo el día ahí metida, encerrada. ¡Es que quién aguanta eso! ¡El hombre ha aguantado 12 años en un estudio a su mujer!”.

“Se mete con la familia de Piqué que son los que le han criado a sus hijos. Casa con casa, jardín con jardín, comían y cenaban. Sus suegros le han criado a sus hijos”, lanzó la mujer, verborrágica, que durante cuatro años se encargó de coordinar el área de publicidad de la intérprete.

“No le hizo una canción a Piqué, ¡llevamos cinco! ¡Es una pesada! ¡Es una psicópata y una pesada!”, se despachó. ¡No le queda más a quién cantarle! ¡¿Al vecino?! ¡Estamos hartos!”, lanzó, furiosa pero la conductora no se lo dejó pasar.

Foto: Web

FLOR DE LA VE Y UNA LETAL FRASE A LA EXEMPLEADA DE SHAKIRA

“¿Quiénes están hartos? Vos hablás como vocera de la familia Piqué”, se despachó la conductora, pero la exempleada siguió con su catarata de acusaciones. “Dijo que le fue infiel cuando 5 meses antes Gerard la deja a ella, ¡lo que pasa es que ella no lo acepta! ¡Eso es diferente!”, siguió, polémica.

“Ella le pidió ayuda a su suegra para que hable y no se separe de ella. La madre le dijo que ‘cuando tú conociste a mi hijo él tenía novia y yo no me metí en la relación, por lo tanto no me voy a meter ahora, me vas a tener siempre como persona y como abuela, pero yo no voy a influir en mi hijo, que es un hombre y que desde hace 10 años vive solo’”, lanzó, controvertida.

“Shakira está todo el día en su casa encerrada en el estudio, todo el día ahí metida, encerrada. ¡Es que quién aguanta eso! ¡El hombre ha aguantado 12 años en un estudio a su mujer! ¿¡Quién aguanta 12 años a su mujer en un estudio cuando quería disfrutar, viajar, salir!?”, aseveró, manifestándose a favor del exfutbolista.

“Por contrato ella pone que no puede nadie mirarla a los ojos porque tiene miedo que le hagan magia negra o brujería. ¡¿Estamos locos o qué?!”, siguió enumerando las polémicas actitudes que tendría.