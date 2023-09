La cantante colombiana Shakira publicó un nuevo sencillo, “El Jefe”, una colaboración junto al grupo de música regional mexicana Fuerza Regida de letra explosiva y en la que dispara un dardo contra su exsuegro y padre del exfutbolista del FC Barcelona Gerard Piqué.

“Dicen por ahí que no hay mal que más de cien años dura, pero ahí sigue mi ex suegro que no pisa sepultura”, canta Shakira en un momento del tema publicado el miércoles y que en 16 horas ya acumula hoy casi 5,5 millones de visualizaciones en YouTube.

La colombiana aparece con sombrero de charro mexicano en el video de este tema, un corrido mexicano en toda regla que gira en torno a las precarias condiciones laborales que afrontan muchos trabajadores y en el que el vocalista de la agrupación californiana (EE.UU.), Jesús Ortiz Paz, no se corta mucho a la hora de hablar de los jefes.

La intérprete vuelve a abordar así su sonora separación matrimonial con el padre de sus dos hijos, Milán (10 años) y Sasha (8), tal como ya lo hiciera con la canción “Bzrp Music Sessions, Vol. 53″ junto al argentino DJ Bizarrap, un rabioso sencillo en el que disparó a diestra y siniestra contra Piqué y su en ese entonces amante y hoy novia, Clara Chía.

La canción, erigida como un himno del empoderamiento femenino, llegó hasta la segunda posición de la lista Global 200 de Billboard y alcanzó cuatro récords mundiales Guinness, entre ellos la canción latina más vista en 24 horas en YouTube, plataforma en la que desde su publicación en enero de este año registra más de 620 millones de vistas.

En “El Jefe”, los dardos se los lleva su exsuegro, el abogado y empresario catalán Joan Piqué, quien es administrador de la sociedad Inversiones BCN Two & Two SL, que es propietaria de la mansión en la que residían Gerard Piqué y Shakira hasta su separación en 2022, al cabo de más una década juntos.

“Todavía estoy en un período de reflexión. Todavía estoy exorcizando algunos demonios. Lo último que me queda”, ha dicho entre risas la de Barranquilla en una entrevista que ofreció en Miami a la revista Billboard y que se publicó este jueves.

“He pasado por varias etapas: negación, ira, dolor, frustración, ira nuevamente, dolor nuevamente. Ahora estoy en una etapa de supervivencia. En plan, simplemente saca tu cabeza del agua. Y es una etapa de reflexión. Y una etapa de trabajo muy duro y cuando tengo tiempo con mis hijos, realmente lo paso con ellos”, agregó la colombiana.

“El Jefe” supone un nuevo adelanto de lo que será su próximo álbum de estudio, que se espera sea publicado en 2024, y que previsiblemente irá acompañado de una gira mundial, la primera en la que se embarque desde “El Dorado Tour” de 2017 y parte de 2018.

Entre medias, Shakira será una de las figuras de la Semana de la Música Latina que organiza Billboard entre los días 2 y 6 de octubre, una serie de charlas, paneles y conciertos a celebrarse en Miami Beach y que coincide con la gala de los premios Latin Billboard, a los que cantante acude con 12 nominaciones.

Después, le espera la ceremonia de los premios Latin Grammy, que se celebrarán el próximo 16 de noviembre en Sevilla (España), la primera vez que esta gala se realiza fuera de EE.UU., y donde también es favorita al acumular siete candidaturas.