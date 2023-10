En medio de la polémica porque Bien de Mañana, el programa de Fabián Doman, será reemplazado por Mañanísima, el ciclo de Carmen Barbieri que hoy por hoy se emite por Ciudad Magazine, Ángel de Brito reflexionó sobre la angustia de los panelistas -Cinthia Fernández, Silvia Fernández Barrios y Damián Rojo- a quienes no les habrían avisado que se quedaron sin trabajo.

“Nadie te avisa cuándo te van a echar, salvo algunas excepciones”, aclaró Ángel en LAM. “La televisión es un poco así”, acotó Nazarena Vélez. Y le preguntó a conductor, divertida: “¿Me vas a decir cuándo me vas a rajar?”.

“Yo acá les avisé a todas, algunos no supieron escuchar, algunas no quisieron entender. Pero acá se avisó”.

Entonces, de Brito habló de los despidos de sus “angelitas” y lanzó una fuerte indirecta. “Yo acá les avisé a todas, algunos no supieron escuchar, algunas no quisieron entender. Pero acá se avisó”, sentenció. ¿Habrá sido un “palito” para Andrea Taboada?

ANDREA TABOADA CONFESÓ QUE NO SE ESPERABA QUE LA SAQUEN DE LAM

Andrea Taboada confesó a Intrusos que no se esperaba que entre en los cambios de panelistas de LAM: “Fue sorpresivo para mí, no me lo esperaba”.

“Fue sorpresivo para mí, no me lo esperaba”.

“Para mí LAM es como mi hogar pero son decisiones que respeto de parte de la productora, del conductor y de la producción”, expresó al final.