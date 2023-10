Está más que claro que Susana Giménez (79) tiene una postura política clara, y 11 días de las elecciones presidenciales fue contundente respecto de cuándo regresaría a la Argentina de forma permanente.

“Me voy a volver a vivir a Buenos Aires, sí”, respondió la protagonista de Piel de Judas en un mano a mano con Rodrigo Lussich.

La bomba la detonaría luego, en respuesta a de qué depende su retorno a la patria: “Cuando se vayan los K. Ahí si me mudo”.

Aunque en ese momento Susana Giménez se dio cuenta de que estaba ingresando en terreno resbaladizo: “Voy y vengo, pero no trabajo. Si no se cambia… No quiero hablar de política”.

SUSANA GIMÉNEZ BLANQUEÓ POR QUÉ NO VIVE EN ARGENTINA

Ciudadana uruguaya, Susana Giménez se explayó: “Yo vuelvo a Argentina. Es mi país. Aunque vivo en Punta del Este vengo todos los fines de semana porque los perros sino se mueren”.

En ese punto, contestó a las críticas que recibe: “Argentina me dio todo y me lo sigue dando. ¿Qué tiene que ver? Yo no le estoy dando un cachetazo a Argentina. Es mi país, lo amo y sé que la gente me ama, me escucha y los adoro”.

“No estoy de acuerdo con ciertas políticas, que me saquen el 70 por ciento de lo que gano”, cerró Susana Giménez sin filtros en desacuerdo con la alta presión tributaria argentina.