Susana Giménez convocó a la prensa argentina (entre otros a Socios del espectáculo) a Punta del Este para dar entrevistas sobre el reestreno de Piel de Judas, que significará a su vez su retiro de los escenarios, y en esta ocasión no pudo evitar referirse a Mirtha Legrand.

En diálogo con Ángel de Brito, la diva contó que vio el primer programa de La noche de Mirtha con Fátima Florez y Javier Milei de invitados, y la encontró muy bien. “La ví, estaba divina y hablé. Me encantó el vestido que tenía, estaba peinada divina”, reconoció.

Mirtha Legrand (Fotos: captura La noche de Mirtha)

“Yo decía ‘Dios mío, la admiro cada vez más’. Yo no podía creer que esté ahí haciendo su programa, que debería estar nerviosa porque una está nerviosa el primer día”, dijo, empatizando con la otra gran diva de la TV.

Leé más:

Susana Giménez anunció su despedida de los escenarios: hará por última vez Piel de Judas en Punta del Este

SUSANA GIMÉNEZ SE DESHIZO EN HALAGOS CON MIRTHA LEGRAND TRAS EL DEBUT DE LA NOCHE DE MIRTHA

Susana recordó que Mirtha tuvo una dificultad extra en su regreso. “Encima se resfrió en un desfile al que habíamos ido las dos. Yo la admiro porque es una mujer inigualable. No hay otra igual”, sostuvo la actriz y conductora en LAM.

“Mirtha le dijo a Fátima que no le sale muy bien su imitación, y a vos tampoco te imita bien”, lanzó Ángel. “No, a mí tampoco. Pero qué se yo… Es muy difícil. A mí, cuando me quieren imitar, se ponen una peluca, los anteojos y se ponen a decir ‘¡Hola, mi amor! ¡Hola, mi amor!’, y yo no soy cag… así. Soy simpática y cariñosa”, protestó, antes de referirse a sus legendarios bloopers en las TV.

Susana Giménez (Fotos: Captura LAM)

“Distraída un poco soy. Pero más que distraída, no oculto la verdad si me equivoco. Dije que existía un dinosaurio y ya va a existir porque encontraron un huevo y lo están calentando. Vas a ver”, advirtió. Si ella lo dice…

Leé más:

Mirtha Legrand y Susana Giménez: los looks de las divas en el cierre de la Semana de la Alta Costura