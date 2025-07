Tras recuperar el control de su cuenta principal, Tamara Báez volvió a Instagram con una serie de historias que revelaron un intenso proceso de transformación estética.

La influencer, conocida por compartir cada detalle de su vida con sus seguidores, sorprendió al mostrar todo lo que se hizo en pocas horas.

“No son horas, pero estoy por tatuarme el cuello. También me saqué los brackets para los que no sabían”, escribió Tamara en una de sus publicaciones nocturnas, en plena madrugada.

Y eso no fue todo: también reveló que se quitó las pestañas postizas y las uñas esculpidas, en lo que parece ser un cambio integral de imagen.

Tamara Báez se sometió a varios retoques estéticos y mostró el doloroso resultado de su nuevo tatuaje en el cuello. Crédito: Instagram/@tamibaez222

TAMARA BÁEZ Y UN DOLOROSO TATUAJE

Uno de los momentos más llamativos fue cuando habló del nuevo tatuaje en su cuello. “Me puse anestesia para que no me duela tanto”, explicó, aunque admitió que igualmente sintió molestias.

“Yo ya tengo tatuajes en el cuello que no sufrí tanto como sufrió Thiago”, agregó, refiriéndose a su novio, quien también pasó por el mismo procedimiento pero con más dolor, según relató.

Crédito: Instagram/@tamibaez222

Horas más tarde, Tamara Báez mostró el resultado final: una imagen en la que se ve su cuello cubierto por papel film para proteger el nuevo tatuaje, acompañada de una sola palabra: “Auch”, dejando en claro que el dolor estuvo presente pese a las precauciones.